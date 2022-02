Atleta Zalina Marghieva acuză MEC că nu semnează planul de activitate care include bugetul pentru activitatea Federației de Atletism: „Am fost nevoiți să plecăm în cantonamente pe datorie”

Vicepreședinta Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Zalina Marghieva, atletă în activitate, acuză Ministerul Educației și Cercetării (MEC) că nu oferă condiții de pregătire sportivilor din R. Moldova. Ea spune că până în prezent MEC nu a semnat planul de activitate care include bugetul necesar pentru activitatea Federației de Atletism, iar din această cauză sportivii sunt nevoiți să plece în cantonamente pe datorie.

Ziarul de Gardă a solicitat o reacție de la MEC pe marginea acestui subiect, însă ni s-a spus să expediem o solicitare de informație. Vom publica poziția MEC când vom primi un răspuns la solicitare.

Atleta susține că a revenit recent din cantonamentul de pregătire din Antalya pe care l-a petrecut „în credit și pe datorie” și spune că nu înțelege motivul pentru care MEC amână semnarea planului de activitate al Federației de Atletism.

„De la mijlocul lui ianuarie suntem tot hrăniți cu promisiuni că o să fie semnat mâine, vineri sau la finele lui ianuarie și niciun rezultat. Recent, noi am revenit din cantonamentul de pregătire din Antalya, eu, antrenorul și Sergiu Marghiev, la moment atletul Andrian Mardare si antrenorul sau Valeriu Lungu se află acolo în pregătire încă câteva zile, iar Bezede Dimitriana și antrenorul său sunt în așteptarea unei decizii referitoare la cantonamentul lor. Am fost nevoiți să fugim și când spun fugim, sunt conștientă de ce spun, am fost nevoiți să fugim de frigul din R. Moldova, pentru că cei care au fost în Sala Polivalentă: Manejul de Atletism știu foarte bine care este situația de acolo. Vreau să mă adresez către domnul ministru, Anatolie Topală și angajaților Ministerului care sunt responsabili pentru sport, oare nu merităm noi, sportivii, o atitudine corectă și o susținere adecvată?”, a spus Zalina Marghieva într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În context, vicepreședinta Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Zalina Marghieva, se întreabă dacă bugetele pe care le cer federațiile sportive sunt exagerate.

„Nu (…). În realitate sun foarte mici și ajung doar pentru strictul necesar: organizarea și deplasarea către cantonamente și competiții a lotului National. Vreau să menționez că fiecare sportiv, bursier încheie un contract cu Ministerul Educației și Cercetării, unde sunt foarte bine stipulate drepturile și obligațiunile atât ale sportivului cât și ale ministerului. Noi, toți, foarte bine cunoaștem toate criteriile pe care trebuie să le îndeplinim ca să fim bursieri și îndeplinim toate condițiile și criteriile stipulate în contract, pe când în contract este foarte bine stipulat și punctul, unde Ministerul Educației și Cercetării trebuie să ofere condiții de pregătire sportivului în limita bugetului Federației. Actualmente, atâta timp cât Federatia nu primește niciun răspuns de la minister și sportivii cerșesc cantonamente, acest punct al contractului este încălcat.

Stimate domnule ministru și angajați ai Ministerului, tare aș fi vrut să veniți și voi în Manejul de Atletism cu mine când e frig, și să simțiți și voi durerile de ligamente și de mușchi din cauza frigului. Poate pentru dumneavoastră o zi, două, o lună în care se amână decizia, nu schimbă nimic, dar în sport o zi este crucială (…). De o singură zi depinde soarta unei performante și unei medalii. Și când sportivii o să participe la competiții aceștia nu o sa spună fiecăruia că pregătirea lor nu a fost una bună sau completă, din cauza unor probleme birocratice sau alte necunoscute, ci o să depună maximul efort pentru performanță. Iar înainte de Jocurile Olimpice de la Paris sportivii o sa fie întrebați de medalii și nu de cantonamente cerșite sau amânate”, a accentuat atleta.

Potrivit CNOS, Zalina Marghieva practică atletismul de 20 de ani. La 19 ani s-a calificat la prima olimpiadă din carieră, iar în 2009 a devenit campioană europeană Under 23. Peste doi ani devine câștigătoare a Universiadei Mondiale. Este triplă campioană la Cupa Europei de iarnă la aruncări și multiplă campioană balcanică. În 2021, Zalina a participat pentru a patra oară la Jocurile Olimpice.

Federația de Atletism din R. Moldova este autoritatea moldoveană care coordonează activitățile din atletism. Ea fost înființată în 1991.

