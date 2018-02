Arestat abuziv și plasat la psihiatrie, apoi – declarat nevinovat de instanță, dar reîntors la spital

După ce a fost plasat abuziv în arest, iar apoi în Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde a petrecut aproape jumătate de an, pe 7 februarie 2018, instanța de judecată a decis încetarea măsurilor de constrângere cu caracter medical aplicate lui Ivan Juravliov, dispunând și eliberarea lui imediată din spital. Contrar deciziei judiciare, șeful secției de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din or. Codru nu i-a permis să plece și l-a mai ținut o zi, fapt care este calificat de către avocatul Promo-Lex, Dumitru Sliusarenco, drept „o încălcare gravă a dreptului fundamental la libertate”. Avocatul a transmis în acest sens o plângere către Ministerul Sănătății și către directorul spitalului, solicitând să-i fie comunicate normele interne și instrucțiunile care permit reținerea unui pacient în contrar legii.

Deși legislația prevede ca o persoană să fie eliberată imediat din custodia medicală, odată ce este emisă o decizie judiciară în acest sens, Nicolae Banco, șef de secție din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Chișinău, consideră incorectă decizia de externare imediată și susține că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Banco a negat însă că ar fi responsabil de reținerea pacientului la spital pentru încă o zi, invocând alte motive, inclusiv prevederile regulamentului spitalului. Cu toate acestea, medicul, ca urmare a plângerii depuse de avocat, ar fi telefonat-o pe mama lui Ivan Juravliov și a insistat ca pacientul să semneze un document, precum că nu ar avea nicio pretenție față de el, invocând că plângerea avocatului i-ar face probleme, susține avocatul Dumitru Sliusarenco. Medicul Nicolae Banco admite că ar fi telefonat-o pe mama lui Juravliov, dar afirmă că acest lucru nu este interzis prin lege.

Zece luni de detenție pentru că ar fi lovit un polițist cu o umbrelă

Ivan Juravliov are 21 de ani și suferă de schizofrenie. În aprilie 2017 el a fost arestat și ulterior condamnat pentru ca ar fi lovit un polițist cu o umbrela. „Atunci el a avut o criză de schizofrenie și vecinii au chemat poliția pentru că era gălăgios. Polițistul care a venit a spus că Ivan l-a lovit cu o umbrelă, deși, în materialele dosarului nicio expertiză nu a confirmat asta”, susține avocatul lui Ivan, Dumitru Sliusarenco. Ivan a stat în arest timp de trei luni, iar după ce i s-a făcut expertiza psihiatrică și i-a fost stabilită diagnoza „schizofrenie”, a fost transferat la spitalul psihiatric, unde s-a aflat la tratament prin constrângere timp de jumătate de an. La mijlocul lunii ianuarie, curent, o comisie, care conform legii este întrunită în astfel de cazuri, o dată la șase luni, a revizuit starea de sănătate a lui Ivan și a stabilit că Ivan nu este periculos și se poate întoarce în comunitate.

„El nu a fost periculos, în viziunea mea, niciodată, el doar a avut un conflict care a fost gestionat incorect de autorități, ca și în cazul lui Brăguță care nu au putut să stabilească deodată necesitatea lui de tratament, pentru că el nu trebuia să stea nicio zi în închisoare. El putea fi tratat pe deplin în comunitate”, declară avocatul Promo-Lex.

Obligat să stea încă o zi în spitalul de psihiatrie, contrar deciziei instanței de judecată

După zece luni, timp în care Ivan s-a aflat în detenție și după ce comisia a luat această decizie, spitalul, conform procedurii, a depus cerere de încetare a măsurilor de constrângere cu caracter medical aplicate lui Ivan Juravliov, respectiv, eliberarea lui. Cererea a fost examinată de instanța de judecată pe 7 februarie, curent. Judecătorul a admis cererea spitalului, cu care a fost de acord și procurorul și a admis și cerința avocatului de a executa imediat această încheiere. „Acesta înseamnă că, așa cum prin decizia instanței de judecată el a fost plasat în instituție psihiatrică, tot în baza deciziei este eliberat. Doar instanța de judecată poate decide asta. Șeful secției unde se trata Ivan, i-a spus însă lui că dacă nu se întoarce în spital, asta se consideră evadare și o să aibă probleme mari și el trebuie să se întoarcă, să stea încă o zi, iar a doua zi să fie externat, cu toate semnăturile”, susține avocatul.

Sliusarenco spune că a încercat să-i explice medicului că decizia instanței de judecată este mai presus, iar toate aceste proceduri formale, birocratice, pot fi făcute în regim simplu, adică să-l cheme a doua zi pe pacient pentru ca acesta să semneze toate actele necesare. Medicul însă a refuzat acest lucru și a spus că timp de 34 de ani de practică medicală, lucrurile se întâmplă anume așa.

Contactat de Ziarul de Gardă, Nicolae Banco, șef de secție în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie, a declarat că decizia de a-l reține pe Ivan Juravliov în spital pentru încă o zi, nu-i aparține, ci așa prevede regulamentul intern al secției, iar la ora când s-a terminat ședința de judecată, el nu se mai afla la spital. De altfel, susține medicul, Ivan Juravliov s-ar fi întors singur în secția unde era internat.

„Ședința de judecată a fost la ora 17:00, când s-a terminat ședința de judecată, reprezentantul spitalului era acolo, eu nici nu știu de ce pe mine m-a implicat domnul Sliusarenco, eu nu sunt cel mai mare în spitalul de psihiatrie ca eu să iau decizii. Era ora 17, dar eu lucrez până la 15:30”, susține medicul Nicolae Banco.

Potrivit lui Banco, Juravliov primea tratament de menținere și era important să primească pastilele la timp, inclusiv în acea seară. Totodată, șeful secției a declarat că este pentru prima dată când s-a luat decizia de judecată ca pacientul să fie externat imediat. „Și nu-i corectă decizia asta, el nu e un om simplu el este la evidența medicului psihiatru, vă zic asta ca medic psihiatru. Nu poți să externezi pacientul imediat când se duce în ședința de judecată, pacientul trebuie să vină să primească recomandări. Pacientul oricum trebuie să urmeze tratamentul, vrea el sau nu. Dacă nu-l urmează, iarăși se schimbă starea psihică și nimerește în instituția psihiatrică”, a subliniat Nicoale Banco.

„Dacă aceasta este o practică, este una vicioasă și trebuie revizuită”

Drept urmare celor întâmplate, avocatul Promo-Lex, Dumitru Sliusarenco a transmis pe 8 februarie o plângere către Ministerul Sănătății și una către directorul spitalului prin care a solicitat să-i fie comunicate normele interne, instrucțiunile care permit o astfel de procedură, de a reține pacientul în afara unui temei legal și dacă aceste norme există, să fie urgent reevaluate de către specialiști. Pe 10 februarie, avocatul a fost contactat de mama lui Ivan, care i-a comunicat că Nicolae Banco ar fi telefonat-o și ar fi insistat ca Ivan să vină la spital să semneze un document, precum că el nu ar avea nicio pretenție față de acest medic, pentru că plângerea depusă de avocat îi face probleme.

„Eu nu am solicitat să se ia măsuri cu acest medic, ci am solicitat să fie revizuite practicile, în general. Ivan este într-o poziție vulnerabilă, el este în primul rând un om cu o boală psihică, în al doilea rând el este aproape copil, are 21 de ani și a trecut prin abuzuri foarte mari. Acum, el se teme că dacă nu o să facă ce îi spune medicul, să nu ajungă iarăși în situație de dependență față de dânsul, iar medicul folosește situația dată și în viziunea mea, este periculos. Eu l-am telefonat pe dumnealui să-l rog să nu facă presiuni, pentru că asta, pe lângă toate, îi poate acutiza situația psihică, dar din păcate, nu am putut da de dumnealui”, afirmă avocatul Dumitru Sliusarenco.

Întrebat dacă confirmă că ar fi telefonat-o pe mama pacientului pentru a-i solicita ca Ivan să semneze un astfel de document, Nicoale Banco a admis că ar fi făcut acest lucru. „Dacă și ar fi fost așa ceva, asta e ceva nelegitim?”, a răspuns Banco. Totodată, șeful de secție insistă că Ivan Juravliov nu a fost ținut cu forța în secție, ci s-a întors singur. „Eu am scris lămurire la spital în privința la cazul dat. Domnul Juravliov, dacă are pretenții față de noi să le spună, dar dacă nu are pretenții, nu are. Eu cred că el a plecat destul de mulțumit de la tratament. Noi avem o atitudine deosebit de părintească față de toți care se află la noi”, a declarat Nicolae Banco.

