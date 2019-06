Apelul unui veteran al conflictului de pe Nistru, migrant în Irlanda: „Să fim alături de poporul nostru”

Un veteran al conflictului de pe Nistru, care a migrat în Irlanda, face un apel către toți veteranii de război din R. Moldova, cu îndemnul de a fi alături de popor și de a-și exprima interesele politice individual, prin vot.

„Fac un apel către toți veteranii de război – să fim alături de poporul nostru, pentru care am luptat. Persoanele ce fac declarații din numele tuturor veteranilor, promovând interese personale pe lîngă un partid sau altul nu reprezintă majoritatea veteranilor. Noi am luptat pentru binele întregului popor! Interesele politice le exprimăm prin vot, fiecare individual. Suntem împotriva violenței sub orice formă”, a spus Alexei Verdes.