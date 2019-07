ANSA a verificat blocurile alimentare din taberele de odihnă pentru copii. Ce a depistat

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care au verificat, în perioada 24 iunie – 5 iulie, condițiile sanitaro-igienice în blocurile alimentare, achiziționarea, păstrarea și preparea produselor alimentare în taberele de odihnă pentru copii, au constatat condiții minim satisfăcătoare pentru prestarea serviciilor de alimentație publică în conformitate cu legislația vigoare.

Conform unui comunicat emis de ANSA, inspectorii au depistat mai multe neconformități:

„Administratorilor taberelor de odihnă li s-a pus în sarcină înlăturarea acestor neconformități în termeni minim posibili”, se menționează în comunicatul emis de ANSA.