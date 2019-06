Andrei Năstase despre perchezițiile de la Piața Centrală: „Din acest moment, lucrurile vor intra în normalitate”

După ce ieri, 29 iunie, ofițerii CNA și MAI au întreprins mai multe controale în Piața Centrală din Chișinău , astăzi, 30 iunie, vice-premierul și ministrul de Interne, Andrei Năstase, susține că „din acest moment, lucrurile vor intra în normalitate”.

„ În dimineața zilei de ieri, alături de colegii mei din MAI și din celelalte structuri care au atribuții în combaterea corupției, am fost în Piața Centrală și am demarat un control fără precedent. Din acest moment, lucrurile vor intra în normalitate[…]. Vă rugăm să sprijiniți eforturile colegilor din MAI care au primit din partea mea un ordin foarte clar de a-și face datoria de polițiști. Nimeni să nu mai îndrăznească să corupă vreun polițist din Republica Moldova. Cei care vor îndrăzni vor răspunde în conformitate cu legile Republicii Moldova”, a scris Năstase pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Andrei Năstase, „Piața Centrală a fost mereu locul unde banii negri s-au încasat sub diferite forme, mai ales sub forma unor taxe de protecție care au intrat în buzunarele mafioților”.

Ieri, 30 iunie, Î.M. „Piața Centrală” a fost percheziționată de către angajații MAI și CNA, după mai multe plângeri de corupție din partea conducerii pieței față de agenții economici care activează pe teritoriul întreprinderii.

Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale la 21 iunie 2019. Potrivit edilului interimar „erau datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”. Anterior, conducerea Pieței Centrale fusese schimbată în luna aprilie 2019.

La 24 iunie 2019, omul de afaceri Viorel Braga era numit noul șef interimar al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală”. Însă acesta și-a dat ieri demisia doar după 4 zile de muncă. La 28, iunie a fost numit noul director interimar la Piața Centrală, Iurie Vasilenco.