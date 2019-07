A fost anulată achiziția publică privind sistemul de tichetare electronică în transportul public din mun. Chișinău

Agenția Achiziții Publice a anulat licitația anunțată pentru implementarea proiectului „Sistemului de taxare electronică în transportul public din mun. Chișinău”. La baza acestei decizii ar fi stat faptul că președintele și vice-președintele grupului de lucru și-au dat demisia.

„În legătură cu demisia președintelui și vice-președintelui grupului de lucru, nu este posibil de format grupul de lucru”, se anunță pe site-ul achizițiilor publice.

În această dimineață Dorin Chirtoacă a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a menționat că licitația pentru implementarea proiectului de taxare electronică în transportul public ar fi neconformă, iar caietul de sarcini ar fi fost falsificat. Potrivit fostului primar al Capitalei, există diferențe între caietul de sarcini elaborat în decembrie 2017 și caietul de sarcini inclus acum pentru noua licitație.

„Va fi o licitație aranjată, exact ca în dosarul parcărilor cu plată”, a declarat președintele PL.

Dorin Chirtoacă menționează că în caietul de sarcini aprobat în 2017, o condiție prevedea achitarea în tranșă a serviciilor, pe când în noul caiet de sarcini apare un proiect de parteneriat public-privat. Totodată, ar exista și alte modificări, or caietul de sarcini pentru noua licitație ar trebui să fie identic cu cel din 2017.

Implementarea sistemului de tichetare electronică este o promisiune făcută încă în urmă cu opt ani. În 2010, viceprimarul Nistor Grozavu dădea asigurări că cel târziu în 2012, locuitorii capitalei nu vor mai trebui să cumpere bilete de la taxator, ci vor achita costul călătoriei cu un card electronic.

În 2011, fostul primar Dorin Chirtoacă lansa propria promisiune. „Cu siguranţă, în următorii un an-doi, vom începe implementarea sistemului de taxare electronică”, ne asigura Dorin Chirtoacă.

Doar că, după câţiva ani, în care s-a tot vorbit despre probleme privind organizarea tenderelor, Chirtoacă declara deja că nu cunoaşte la ce etapă este proiectul, deoarece responsabilă era Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie.

Abia în decembrie 2017, consilierii municipali au aprobat proiectul de introducere a sistemului de taxare electronică. De această dată, o nouă promisiune era făcută de Ruslan Codreanu, fost primar interimar.

„Da, eu îmi amintesc că am zis că, de la 1 septembrie 2018, va fi introdusă tichetarea electronică”, a declarat Codreanu pentru ZdG, la 24 septembrie 2018. Întrebat de ce nu şi-a monitorizat promisiunea, acesta a explicat: „Am monitorizat-o foarte strict, dar eu sunt persoana care mai bine aştept o lună-două şi fac lucrul calitativ, decât, după asta, să fiu responsabil şi să nu pot atinge subiectul cu tichetarea electronică încă un timp. Nu vreau să grăbesc un proces care a fost promis din 2010 şi pe care s-au cheltuit sute de mii, nu de lei, pentru studii de fezabilitate şi nu ştiu ce şi nu ştiu cum”.