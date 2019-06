11 elevi de nota 10: Cine sunt și unde au studiat tinerii care au obținut 10 „pe linie” la BAC 2019

Elevii care au obținut media „10” la examenul de BACALAUREAT au fost invitați ieri, 27 iunie, la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, anunță instituția, într-un comunicat de presă.

Ministrul Liliana Nicolaescu-Onofrei i-a felicitat pe tineri pentru rezultatele remarcabile la examenul de Bacalaureat din acest an. Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum ți Evaluare, a apreciat în mod deosebit efortul elevilor, dar și corectitudinea de care au dat dovadă. Acest lucru înseamnă că tinerii sunt și vor rămâne oameni onești, care vor respecta și vor promova valori importante pentru societate.

Lilia Ivanov, șef de direcție în cadrul Agenției, și-a exprimat admirația pentru perseverența demonstrată de către tineri, dorindu-le să rămână ambițioși în continuare. Apoi elevii au fost provocați la o discuție mai puțin formală despre ce și cum ar fi bine să schimbăm în sistemul educațional.

Întrebați ce ar face dacă ar fi miniștri ai Educației, tinerii au răspuns că ar modifica curriculumul școlar, pentru ca disciplinele de studiu să devină mai atractive și mai interactive. E nevoie de mai puțină teoretizare, mai multă practică, mai multe activități extracurriculare și de un model mai flexibil de construire a programului de studii la liceu, pentru ca elevii să poată alege cu adevărat ceea ce îi pasionează mai mult.

La întrebarea cum poate fi sporită atractivitatea și prestigiul profesiei de pedagog, elevii au considerat că e necesar ca în sistem să fie atrași cei mai buni tineri, încurajându-i și motivându-i, inclusiv financiar.

La finalul întâlnirii, Liliana Nicolaescu-Onofrei i-a îndemnat pe tineri să mențină legătura cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să vină în continuare cu propuneri și sugestii și, oriunde ar alege să studieze în continuare, să împărtășească din bunele practici și noile experiențe pe care le vor avea.

În conformitate cu rezultatele preliminare ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat 2019, unsprezece elevi au obținut media 10,00: