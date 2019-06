Zinaida Greceanîi și doi vicepreședinți ai Parlamentului efectuează o vizită în Federația Rusă. Cu cine se vor întâlni

O delegație a Parlamentului R. Moldova întreprinde o vizită de lucru în Federanția Rusă. Potrivit unui comunicat de presă al Legislativului, din delegație fac parte președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vicepreședinții Ion Ceban și Alexandru Slusari, dar și deputatul Oazu Nantoi.

Vizita de lucru are loc în perioada 26-27 iunie curent, la invitația Președintelui Dumei de Stat.

Președintele Parlamentului va avea întrevederi cu Valentina Matvienko, Președintele Consiliului Federației al Adunării Federale a Rusei și cu preşedintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse, Veaceslav Volodin. Părțile ar urma dă discute despre prioritățile de pe agenda bilaterală de cooperare, precum și măsurile necesare pentru menținerea unei dinamici pozitive pe dimensiunea parlamentară de colaborare moldo-rusă.