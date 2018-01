Votul mixt – discutat, din nou, de Comisia de la Veneția și deputați

Mai mulți deputați de la Chișinău s-au întâlnit astăzi, 29 ianuarie, cu delegația comună a Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR. Vizita a avut loc în contextul pregătirii de către Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR a avizului comun privind legislația electorală modificată, care urmează să fie prezentat pe 16-17 martie curent.

„Actualul cadru legislativ asigură toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice”, a dat asigurări Andrian Candu, președintele Parlamentului R. Moldova.

Cu toate acestea, mai mulți deputați s-au arătat nemulțumiți de modificarea sistemului electoral. Deputații liberali Roman Boțan, Ion Apostol și Ion Casian susțin că au atras, încă o dată, atenția Comisiei de la Veneția la neconstituționalitatea acestui Cod. „Am depus o sesizare privind verificarea constituționalității introducerii sistemului electoral mixt. Am atras încă o dată atenția celor de la Veneția că acest Cod electoral încalcă mai multe principii constituționale și cel mai important: principiul egalității voturilor. Astfel, aceste modificări vor aduce în Parlament deputați care vor avea în spatele lor un număr diferit de voturi: unii câteva zeci de mii, iar alții doar câteva mii… Aplicarea acestei legi la alegerile din acest an vor aduce grave prejudicii pentru democrație și statului de drept”, a punctat liberalul Ion Apostol.

Sistemul electoral mixt a fost criticat și de către liberal-democratul Iurie Țap. „Am spus că sistemul electoral, care este instrumentul de formare a puterii, a fost modificat în condiții absolut netransparente, cu grave încălcări. De fapt, este înțelegerea a două partide: PSRM și PDM, pentru a-și realiza propriile interese. Am vorbit despre contextul politic al acestor schimbări și am adus exemple de blocare a reformei de descentralizare, care este crucială. Nu poți construi un stat de drept cu metode ilegale, cu metode care contravin principiilor democratice”, susține liberal-democratul.

În același timp, socialiștii au ținut să puncteze că schimbarea sistemului electoral este un proiect ce le aparține, doar că este nevoie de anumite ajustări. „Le-am povestit toată fabula. Am atras atenția la trei probleme importante: nu s-a alocat un număr suficient de mandate pentru Diasporă și pentru regiunea transnistreană. Unicul principiu care trebuie luat la baza creării circumscripțiilor și oferii mandatului de deputat este principiul proporționalității, care a fost flagrant încălcat în cazul diasporei și regiunii transnistrene. Am insistat ca pentru diasporă să se aloce cel puțin 10 mandate de deputat, iar pentru regiunea transnistreană – 6. Tot un accent am pus și ca R. Moldova să treacă la votul electronic”, a spus socialistul Vlad Batrîncea.

Amintim că, la 20 iulie curent, 74 de deputați din Parlamentul R. Moldova au votat pentru schimbarea sistemului electoral, în pofida faptului că membrii Comisiei de la Veneția au declarat că astfel de acțiune implică o serie de riscuri. „Urmărim cu îngrijorare acțiunile anti-democratice întreprinse de autoritățile din R. Moldova și deteriorarea statului de drept. În loc să crească nivelul de trai al cetățenilor, Partidul Democrat (PDM), alături de socialiști (PSRM), au ales să întărească autocrația”, au declarat atunci membrii Partidului Popular European (PPE) și ai Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE).

După aprobarea votului mixt, Joseph Daul, liderul PPE, a criticat dur această decizie. „Este o rușine că majoritatea Parlamentului R. Moldova a ales pentru cetățenii săi autoritarismul asupra democrației, corupția asupra transparenței și haosul asupra statului de drept. Este foarte regretabil faptul că 74 de membri ai parlamentului au ales să consolideze autocrația Partidului Democrat și al Socialiștilor în frunte cu Plahotniuc în loc să apere interesele poporului lor”, a opinat oficialul.

Cu o reacție a venit și înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Vicepreşedintele Comisiei Europene, Federica Mogherini și Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn: „Votul de joi al Parlamentului R. Moldova de a implementa modificări ale sistemului electoral al țării este în contradicție cu recentele recomandări ale Comisiei de la Veneția și Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape evoluţia reformei electorale și punerea în aplicare a acesteia. UE a subliniat în mod repetat, cel mai recent în timpul procedurii de asistență macrofinanciară planificată, necesitatea de a respecta mecanismele democratice eficiente, inclusiv un sistem parlamentar multipartit și statul de drept. Implementarea acestor modificări va fi evaluată și în lumina obligațiilor R. Moldova în baza Acordului de Asociere și ca membru al Consiliului Europei”.

„În timp ce Mogherini și Hahn fac declarații diplomatice, conform funcțiilor sale, cei doi reprezentanți ai familiei PPE și ALDE sunt politicieni și mesajele lor sunt totalmente politice. Această declarație vine să-i atenționeze că nu vor reuși să amăgească pe nimeni. Într-o formă directă și urgentă, cei doi lideri le spun actualei guvernări: treziți-vă chiar și în cel de-al 12-lea ceas. Astfel că, dacă ei nu-și vor retrage această lege, care a fost adoptată contrar cerințelor europene, vor trebui să suporte consecințe. În urma acestui vot, R. Moldova a pierdut mult din imagine, fiind incluși de actuala guvernare în lista rușinii. Când zic R. Moldova mă refer la noi toți, cetățenii acestei republici. Noi riscăm să ajungem într-o criză mare din care să nu reușim să ieșim mulți ani. Reușim să ieșim doar peste câțiva ani”, constată Viorel Cibotaru, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM).

În același timp, deputatul PDM, Sergiu Sîrbu, susține că aceste declarații nu trebuie să ne îngrijoreze.

„Consider că această declarație vine ca urmare a unor neadevăruri spuse de partidele de opoziție și nu cred că partenerii noștri europeni au reușit să analizeze minuțios, ceea ce am votat. Probabil, nu au reușit să analizeze nici sinteza pe care am făcut-o cu recomandările Comisiei de la Veneția. Partenerii europeni au fost duși în eroare. Urmează să discutăm și să-i informăm, ca să fie mai obiectivi și corecți. Cred că nu vom fi afectați în nicio formă și nu vor fi afectate relațiile noastre cu Uniunea Europenă”, ne-a spus Sergiu Sârbu, unul dintre autorii proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral.

Analistul politic Igor Munteanu consideră că lucrul care nemulțumește cel mai mult pe cele două partide europene este faptul că autoritățile de la Chișinău votează pentru legi care sunt în defavoarea cetățenilor.

„I-a nemulțumit și felul extrem de brutal și grăbit de votare a schimbării sistemului electoral, cu deliberări, în lectura a doua, care au durat doar patru minute. Aceasta a lăsat cu gura căscată atât raportorii Partidului European, cât și pe liderii acestor partide europene importante și a ilustrat că sistemul de guvernare al R. Moldova este supus unor reguli pe care ei le numesc reguli autocratice – ceea ce înseamnă, conform dicționarului de științe politice, că există o putere care își construiește deciziile în baza propriilor interese meschine și oligarhice… În prezent, autoritățile de la Chișinău nu au niciun fel de credibilitate. Ei nu mai sunt percepuți ca asociați ai Uniunii Europene, ci ca cineva care vrea să fure mingea de pe terenul de fotbal, încălcând toate regulile jocului. Aprobarea votului mixt este o greșeală strategică făcută de R. Moldova și nu cred că viitoarele vizite ale lui Iurie Leancă, vicepreședintele Parlamentului, la Bruxelles vor mai putea schimba ceva. Uniunea Europeană se bazează pe valori și principii ce sunt respectate cu strictețe. Nu poți să cumperi loialitate în Parlamentul European și nu poți să-l amăgești”, conchide Munteanu, directorul executiv IDIS Viitorul.

Sistemul electoral mixt a fost votat de deputații PSRM și PDM în timp ce în fața clădirii Parlamentului aveau loc două proteste: unul de susținere și altul împotriva votului mixt.