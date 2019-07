Viorica Dăncilă: „România va continua sprijinul pentru Moldova”

Prim-ministrul Maia Sandu a avut o întrevedere cu premierul român Viorica Dăncilă la care s-au discutat mai multe subiecte printre care şi domeniul energetic cu accent pe finalizarea construcţiei şi darea în exploatare a gazoductului Iaşi – Ungheni -Chişinău.

Totodată, cele două Guverne de la Chișinău și București vor începe să lucreze în cadrul unui grup interguvernamental și vor organiza ședințe comune.

Prim-ministra Maia Sandu a enumerat proiectele despre care a reușit să discute cu Guvernul român: finalizarea construcției și darea în exploatare integrală a gazoductului Iași-Chișinău, importanța interconexiunilor liniilor electrice de înaltă tensiune, precum și construcția autostrăzii „Unirii” până la Ungheni.

Maia Sandu se află acum la Bucureşti în prima sa vizită oficială în calitate de premier, aceasta s-a întâlnit deja cu preşedintele României, Klaus Iohannis.