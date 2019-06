VIDEO/ Zinaida Greceanîi, după discuțiile cu ACUM: „Nu am văzut o deschidere”

După discuțiile cu Blocul ACUM, președinta PSRM, Zinaida Greceanîi a declarat că nu a văzut o deschidere din partea Blocului ACUM. Totodată, aceasta nu a putut să le comunice jurnaliștilor despre rezultatele discuțiilor dintre partide, menționând că se va reveni pe parcursul zilei cu declarații, după ce fracțiunile vor discuta pe intern și vor lua o decizie.

„Noi socialiștii am avut astăzi discuții cu cei din Blocul ACUM. Noi ne-am expus reciproc pozițiile. Am luat act și noi și ei de ceea ce ne-am expus. Ei au mers să se consulte cu fracțiunie lor, care sunt două, sau nu știu, poate 26. Eu fac glume pe seama asta. Noi mergem deasemenea să consultăm fracțiunea, după care am convenit reciproc să venim și să vedem ce facem mai departe. Mai departe nu am mers. Și ei și noi ne-am expus pozițiile. Pozițiile sunt foarte rigide. Nu am văzut că este o deschidere. De aceea, urmează să vedem ce va urma după masă, când ne vom convoca”, a declarat Zinaida Greceanîi.