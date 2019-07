VIDEO/ Subiectele discutate la ședința Consiliului Suprem de Securitate

Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a anunțat că la ședința de joi, 18 iulie, a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), s-a discutat despre devalizarea sistemului bancar, proiectul „Arena Chișinău”, programul de dobândire a cetățeniei prin investiții și alte subiecte.

Astfel, primul subiect a fost examinarea acțiunilor organelor abilitate în legătură cu devalizarea sistemului bancar din R. Moldova. Potrivit lui Dodon, Procuratura Generală (PG) a inițiat mai multe acțiuni de punere a sechestrelor pe activele unor persoane care ar putea fi implicați în frauda bancară. Dacă va deține informații necesare pentru ridicarea imunității unor deputați, PG ar putea veni cu astfel de inițiative.

În același timp, PG și BNM nu au putut confirma veridicitatea părților din Raportul Kroll 2 pe care le-a prezentat Renato Usatîi.

Totodată, membrii CSS au vorbit despre vânzarea „Union Fenosa”, în zilele următoare urmând să aibă loc discuții cu investitorii care vin în piața energetică, „să fim siguri că ei sunt reali, banii nu sunt murdari”.

Al treilea subiect a vizat situația de pe piața de asigurări.

„Există riscuri privind înstrăinarea „Moldasig”. (…) A fost sistată vânzarea, s-a luat decizia ca statul să rămână proprietar, să reevalueze și să vândă la un preț real de piață. Banii încasați vor fi utilizați pentru recuperarea furtului miliardului”, a anunțat Dodon.

De asemenea, s-a discutat despre deciziile „suspecte” privind Arena Chișinău. Prin urmare, CSS a decis verificarea celor implicați în concurs, iar investiția statului – terenurile și banii – va fi securizată.

„Arena trebuie construită, dar sunt două modalități în acest sens: investește statul banii necesari până la finalizare sau vedem cine o va face, deoarece nu putem lăsa la 70%, ar fi o greșeală”, susține șeful statului.

Referitor la programul de dobândire a cetățeniei de investiție, Dodon a anunțat că 34 de persoane au depus cereri și acesta va fi supendat „până nu ne clarificăm”.

„Mâine, Parlamentul va lua decizia de suspendare. Sunt întrebări referitor la companiile implicate”, susține acesta.

La fel, la ședința de astăzi s-a discutat despre magazinele de tip „duty-free”, eliberarea permiselor pentru transportatorii internaționali, importul de gaz, problemele din aviația civilă și monopolurile din agricultură.