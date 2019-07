VIDEO/ Ședința din 16 iulie a Parlamentului: ce hotărâri au adoptat deputații

Deputații se întrunesc într-o nouă ședință. Pe agendă se numără desemnarea a trei membri ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și modificări la Legea cu privire la Procuratură.

Ora 16.25: Ședința din 16 iulie a Parlamentului a luat sfârșit. Următoarea ședință va avea loc vineri, 19 iulie.

Ora 16.23: Cu majoritatea voturilor deputaților, Proiectul legii pentru interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură, a fost aprobat în primă lectură.

Ora 15.47: Este examinat Proiectul legii pentru interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură.

Proiectul oferă o interpretare a două articole din Legea cu privire la Procuratură. Autoriii proiectului, Sergiu Litvinenco și Igor Grosu, susțin că „în cazul intervenirii vacanței funcției de procuror general, președintele R. Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, desemnează un procuror general interimar până la organizarea concursului și numirea urmare a acestuia, a procurorului general prin decret prezidențial”.

Totodată, cei doi deputați susțin că prin textul „în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor”, care se referă la condiția pe care trebuie să o întrunească candidatul la funcția de procuror general, se înțelege că „persoana care a exercitat interimatul funcției de procuror general indiferent dacă a participat sau nu la ședințele Consiliului și/ sau dacă a participat la procesele de adoptare a actelor Consiliului”.

Ora 15.45: Cei trei membri CEC au depus jurământul de accedere în funcție.

Ora 15.42: Cu 54 de voturi, Parlament a confirmat în funcții noi membri CEC: Dumitru Pavel, Dorin Cimil și Maxim Lebedinschi.

Ora 15.16: Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, Sergiu Litvinenco, a solicitat o pauză de 15 minute pentru a pregăti proiectul de hotărâre privind confirmarea numirii în funcție a celor trei candidați aprobați prin vot drept membri ai CEC. Deputații vor reveni în sala plenului la ora 15:30.

Ora 15.15: Cu 55 de voturi, Proiectul de hotărîre cu privire la desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale a fost aprobat.

Ora 15.14: Cu 55 de voturi, Dumitru Pavel a fost desemnat în calitate de membru CEC. Cu 56 de voturi Dorim Cimil a fost desemnat în calitate de membru CEC. Cu 54 de voturi Maxim Lebedinschi a fost desemnat în calitate de membru CEC.

Ora 15.10: Potrivit democratului Sergiu Sîrbu, conform Codului Electoral, membrii CEC sunt desemnați de Parlament cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei, pe când prin ceea ce se întâmplă astăzi se accentuează „monopolul total” al majorității parlamentare în unicul organ democratic de organizare a alegerilor.

Ora 15.05: Democratul Sergiu Sîrbu ține o luare de cuvânt la tribuna Parlamentului.

Ora 15.00: Democratul Andrian Candu i-a întrebat pe candidații la funcția de membru CEC care ar fi prioritatea lor numărul unu odată cu accederea în componența Comisiei. Dorin Cimil a precizat drept prioritate personală armonizarea legislației electorale cu cerințele timpului. Pavel Dumitru a vorbit despre respectarea cadrului legal și a atribuțiilor de către fiecare membru CEC. Maxim Lebedinschi a declarat că va conta imaginea instituției.

Ora 14.55: Marina Tauber l-a întrebat pe Maxim Lebedinschi, propus de PSRM la funcția de membru al CEC, dacă nu există un conflict de interese prin faptul că fratele acestuia Adrian Lebedinschi este deputat și ar urma să voteze pentru fratele acestuia. La rândul său, Maxim Lebedinschi susține că l-a anunțat deja pe fratele său că urmează să se abțină de la vot.

14.43: Majoritatea deputaților au votat pentru încetarea dezbaterilor pe marginea acestui proiect.

14.26: Deputatul democrat Corneliu Padnevici susține că majoritatea parlamentară în loc să depolitizeze CEC, suplinește funcțiile vacante cu persoane care au activat în diverse formațiuni politice. Președintele Comisiei Juridică, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco a declarat însă că persoanele înaintate astăzi la CEC au competențe profesionale în domeniu și nu sunt membri de partid.

14.23: „Cei trei candidați propuși întrunesc toate condițiile legale și vor face față la CEC. Vom vota și vom susține”, a declarat deputatul socialist, Vlad Batrîncea, solicitând încheierea dezbaterilor.

Andrian Candu a menționat însă că încheierea dezbaterilor nu poate avea loc în acest context, or a fost pusă doar o întrebare.

După declarația lui Andrian Candu, Zinaida Greceanîi a precizat că PD s-a exprimat deja pe marginea acestui subiect, așa că s-a trecut la prezentarea raportului Comisiei.

14.19: Deputatul democrat, Sergiu Sîrbu, declară că Parlamentul trebuie să desemneze membrii CEC cu respectarea proporționalității majorității și opoziției. Respectiv, unul dintre membrii CEC ar trebui să fie înaintat de Partidul Democrat, iar ceilalți doi de către majoritatea formată din PSRM și Blocul ACUM.

14.15: Este examinat proiectul cu privire la desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale:

14.14: Proiectul cu privire la desemnarea membrilor supleanți în comisiile parlamentare a fost aprobat.

14.08: Deputații discută despre alegerea membrilor supleanți în comisiile parlamentare ale Parlamentului.

14.05: Deputata Marina Tauber a declarat că ședințele trebuie să fie convocate joi și vineri, respectiv ședința de astăzi nu ar fi convocată regulamentar. La rândul său, Zinaida Greceanîi a menționat că nu este nimic rău dacă deputații vor lucra mai mult.