VIDEO/ Rundă de dezbateri privind situația politică actuală din R. Moldova în Parlamentul European

În Parlamentul European a avut loc ieri, 17 iulie, o rundă de dezbateri privind situația politică actuală din R. Moldova. Mai mulți europarlamentari au luat cuvânt, analizând şi comparând situația politică actuală cu cea de acum un an. Totodată aceştia așteaptă implementarea reformelor democratice și au anunțat susținerea pentru noul Guvern.

Aceasta susţine că asistența macrofinanciară a fost suspendată pentru că R. Moldova nu-și îndeplinea propriile angajamente.

„Ne bucurăm că Republica Moldova are acum Guvern hotărât să lupte cu corupția și să reformeze țara. Vreau să vă reamintesc care era situația acum un an, când am avut o dezbatere de urgență în Parlament, situația atunci era critică. Alegerile primarului au fost anulate la Chișinău, printr-o decizie dubioasă a tribunalului. A trebuit să luăm decizii neplăcute, dar necesare, când am suspendat asistența macrofinanciar, pentru că R. Moldova nu-și îndpelinea propriile angajamente”, a declarat Mogherini.

Totodată, Federica Mogherini a confirmat că noul consiliu de asociere R. Moldova -UE va avea loc în toamnă .

Deputatul european din partea Grupului PPE, Siegfried Muresan, a declarat în plenul Legislativului European că R. Moldova are cel mai reformist şi cel mai pro-european Guvern din ultimii 20 de ani.

Şi fostul președinte al României, Traian Băsescu, acum membru al Parlamentului European le-a cerut oficialilor europeni să „dea perspectivă europeană” R. Moldova, pentru a scoate țara din impas.