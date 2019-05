VIDEO/ Plahotniuc, către politicieni: „Nu vă las eu de capul vostru. O să am eu grija voastră”

După ce timp de câte săptămâni nu a mai apărut în spațiul public și nu a făcut declarații politice, Vladimir Plahotniuc s-a afișat astăzi în fața jurnaliștilor pentru a-i informa că este în formă. Liderul democraților a apărut la tribuna partidului și a așteptat câteva clipe pentru ca jurnaliștii să facă fotografii, ca ulterior să le spună: „sunt eu”.

„Bună ziua și bine v-am regăsit. Eu am venit în primul rând să vă văd, să vă salut, dar să mă vedeți și voi pe mine. Și vă mai anunț că vine curând o perioadă în care o să ne vedem mult mai des și o să comunicăm. Am auzit că sunt oameni în țară care își fac griji pentru mine datorită unor speculații josnice secretate de unii pretinși politicieni profund frustrați, cronic deja. Le mulțumesc susținătorilor pentru grija care și-o fac, să-i liniștesc că sunt bine mersi, mai în formă decât oricând, iar acelor politicieni supraexcitați, vreau să le transmit următoarele. Nu vă prea agitați. Nu vă faceți planuri prea mari sau poate deloc, pentru că nu vă las eu de capul vostru, o să am eu grija voastră, căci am văzut cu toții ce puteți face și mai ales, ce nu prea puteți. Doar de vorbit sunteți buni, de aceea cred că e timpul să trecem cu toții la normalitate”, a declarat Vlad Plahotniuc.