VIDEO/ Pavel Filip, despre impactul deciziei CSJ asupra acordării asistenței macrofinanciare

Premierul Pavel Filip, care între 24-26 iunie s-a aflat într-o vizită la Washington, a participat la un eveniment organizat de Institutul de Pace din SUA. În cadrul unei discuții, prim-ministrul a menționat că guvernarea nu are de câștigat pe urma invalidării alegerilor și că prin decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) există riscul ca R. Moldova să nu beneficieze de asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene.

Pentru că premierul și-a anulat întâlnirea cu diaspora din SUA, o tânără moldoveancă din diasporă a participat la eveniment pentru a-i adresa o serie de întrebări lui Pavel Filip.

„Știm că avem un stat capturat și instituțiile de stat servesc intereselor lui Vlad Plahotniuc, iar odată cu decizia CSJ avem și o societatea capturată”, a declarat tânăra, solicitându-i premierului să se expunp la subiect.

Premierul a refuzat să comenteze afirmația precum că Moldova este un stat capturat, precizând că este obosit de aceste acuzații: „Cea mai bună apreciere este a partenerilor noștri de dezvoltare care pot evalua dacă am respectat angajamentele pe care ni le-am asumat”.

Referitor la deciziile instanțelor de judecată cu privire la invalidarea alegerilor, Pavel Filip a menționat că are și el mai multe întrebări în acest sens: „Cine are de câștigat? Răspunsul meu este că sigur nu Guvernul curent. Am să aduc și argumente. În 2016 opoziția a cerut partenerilor externi să nu ofere bani Republicii Moldova și au făcut și o adresare către Fondul Monetar Internațional (FMI), menționând că Guvernul este format din oligarhi care nu vor lucra pentru cetățeni. Cei de la FMI au avut o atitudine pragmatică și au luat în considerație lucrurile pe care le-am făcut. Astfel am putut semna un program cu FMI, datorită căruia a fost deblocată finanțarea externă”.

Solicitat să răspundă exact cine are de câștigat pe urma invalidării alegerilor, premierul a spus: „Vă las pe voi să decideți, dar informațiile pe care vi le-am dat, arată că Guvernul va fi afectat”.

În contextul actual, susține prim-ministrul, declarațiile care au venit de peste hotare și din țară în urma invalidării alegerilor pot conduce la faptul că Republica Moldova nu va primi finanțarea externă din partea UE.

La sfârșitul săptămânii trecute, eroparlamentarul român Cristian Preda afirma că asistența macrofinanciară din partea UE ar putea să nu mai ajungă la Chișinău, iar cei care se fac responsabili de faptul că cetățenii vor avea de suferit sunt liderul PDM, Vladimir Plahotniuc și președintele țării, Igor Dodon. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Cristian Preda declara că, cu mult timp înainte de a fi votat sistemul mixt de vot, i-a anunțat personal pe liderul democraților și premierul Pavel Filip că dacă vor admite această „eroare”, drumul european va fi blocat.

„Este grav că au existat în aceste zile asemenea amenințări cu iz de șantaj, în special la adresa Guvernului, că dacă instanțele superioare nu vor da o altă decizie, Moldova ar urma să rămână fără finanțare din exterior. Iată aici s-a întrecut măsura în mod inacceptabil și eu cred că cei care operează cu astfel de amenințări la adresa țării noastre, indiferent că sunt politicieni din exterior sau din interior, ar trebui să realizeze ce consecințe pot să aibă acțiunile lor îndreptate împotriva unui stat. Este inadmisibil ca cineva să pedepsească o țară întreagă pentru o decizie a instanței, în condițiile în care Guvernul nu are nici o atribuție să intervină în astfel de situații. Dacă se dorește însă escaladarea situației în așa mod incorect, asta e o confirmare că în spatele acestei decizii ar putea exista alte interese și va trebui să intervenim ferm cu decizii, care să așeze lucrurile înapoi pe făgașul lor firesc”, a declarat Vlad Plahotniuc în cadrul unui interviu pentru Ziarul Timpul.

După ce justiția din R. Moldova a pronunțat decizia irevocabilă privind invalidarea alegerilor, Ambasada R. Moldova a anunțat reprezentanții diasporei din SUA despre anularea reuniunii stabilite cu Pavel Filip pe motiv că agenda prim-ministrului „a fost modificată de ultima oră”.

