VIDEO/ Indignați de faptul că propunerile nu le sunt susținute, PSRM a părăsit ședința Parlamentului

Fracțiunea PSRM a părăsit în semn de protest sala de ședințe a Parlamentului, asta după ce mai mulți deputați socialiști au făcut propuneri cu privire la ordinea de zi a ședinței, propuneri care însă nu au fost susținute de majoritatea parlamentară.

Zinaida Greceanîi a menționat că majoritatea parlamentară nu susține nici măcar una dintre propunerile PSRM, dar și ale celorlalte fracțiuni, motiv pentru care socialiștii părăsesc sala, urmând să meargă în teritoriu pentru a le explica cetățenilor ce se întâmplă în Parlament.

„Eu a câta oară spun că cei din majoritatea parlamentară nu sunt decât o mașină de vot – cum le spune PD așa și fac. În semn de protest, am părăsit sala și mergem în teritoriu să le spunem cetățenilor ce se întâmplă în realitate”, a spus Zinaida Greceanîi.

„Știți că primii subiectul miliardului l-au abordat socialiștii. Primii am protestat la BNM. Azi, deja toată lumea civilizată știe despre furtul miliardului. Oamenii au plătit pentru acest furt dublu. Al doilea subiect a fost problema râului Nistru, aceasta e o problemă națională, nu politică. Am abordat această problemă deoarece vrem să cunoaștem ce face guvernul, iar a treia problemă pe care am vrut s-o abordăm este Codul Audiovizualului. Nicio inițiativă nu a fost susținută. Noi nu dorim prin prezența noastră să legitimăm ceea ce face acest Parlament. Acest parlament demult și-a pierdut legitimitatea”, a adăugat și deputatul Vlad Batrâncea.

Lidera PSRM a mai precizat că legislativul include pe ultima sută de metri proiecte care sunt importante, însă acest lucru este făcut în așa mod încât lumea să nu înțeleagă ce și cum s-a votat.