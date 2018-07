VIDEO/ Ilan Șor va cere anularea mandatelor deputaților din fracțiunea PLDM

După ce fracțiunea PLDM a cerut în Parlament audierea raportului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, care prevede ajustarea legislației privind răspunderea pentru finanțarea partidelor politice și în cadrul căreia a fost adus drept exemplu magazinele sociale, Ilan Șor a organizat o conferință de presă în care susține că politicienii încearcă să distrugă acest proiect.

Primarul de Orhei a declarat că pregătește un demers prin intermediul avocaților săi, către Comisia Electorală Centrală, prin care va cere anularea mandatelor de deputat pentru membrii PLDM, pentru că aceștia nu și-ar fi raportat cheltuielile pentru campania electorală din 2014.

„Liderii PPDA și PAS, prin intermediul PLDM, încearcă să ne discrediteze, încearcă să distrugă magazinele sociale. Dar cine sunt acești oameni? – deputatul Țap, deputata Maria Ciobanu care a primit o mașină scumpă de la Vlad Filat. Sunt cei care au adus pensionarii și oamenii la nivelul de viață pe care îl au acum”, a spus Ilan Șor.

Liderul Partidului „Șor” a mai precizat că deputații fracțiunii PLDM au ajuns în Parlament datorită banilor pe care i-ar fi dat partidului, dar și lui Vlad Filat. În acest context, Ilan Șor a anunțat că va solicita ridicarea mandatelor deputaților PLDM, pentru că le-ar fi obținut ilegal, deoarece nu au prezentat corect de unde au luat banii pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare.

„Mai puțin mă deranjează persoana dumnealui. E vorba de Strategia de Integritate și Anticorupție. Urmau să fie elaborate în trimestrul trei al anului 2017 și în primul trimestru din 2018 modificările legislației privind răspunderea proporțională a partidelor politice în campania electorală, or legea privind finanțarea partidelor politice stabilește anumite rigori care nu sunt respectate. Am cerut ca strategie să fie pusă în aplicare”, a declarat Iurie Țap, contactat telefonic.

Deputatul PLDM a precizat că partidul a depus toate rapoartele necesare și că declarațiile lui Ilan Șor sunt un fals și un neadevăr.

„Penalului Șor îi tremură genunchii și încă altceva, de aceea a decis să o facă pe grozavul. Numai o jigodie își poate permite să amenințe în stânga și în dreapta, știind că nu va fi, deocamdată, pedepsit. Atunci când noi, deputații PLDM, munceam în APL, în sistemul educațional, social etc., Șor lingea muci sub masă. Nu ne poți tu, canalie, intimida, fiindcă tot ce spui sunt aiureli nici măcar gândite de tine, ci de cel care te păzește ca pe ochii din cap. Dacă ești închis tu, îl tragi și pe el. Tare mai ești slab de minte, Ilane! CEC nu are competențe de retragere a mandatelor deputaților. Noi, deputații PLDM, vom cere în continuare tragerea ta la răspundere penală reală pentru actele grave de corupție”, a scris deputata Maria Ciobanu pe pagina sa de Facebook. Cu privire la mașina de lux invocată de Șor, Maria Ciobanu a precizat că i-o dă în dar persoanei care-i arată despre ce mașină este vorba mai exact.

Pe lângă acuzațiile aduse fracțiunii PLDM, primarul de Orhei a anunțat că va reacționa dur la tentativele politicienilor de a-i distruge proiectele sociale. Întrebat câți bani a investat în magazinele sociale din Orhei, Șor a spus că nu a investit nimic și că aceasta a fost inițiativa lui, investițiile fiind efectuate de mai multe companii private.