VIDEO/ Despre ce a discutat Dodon cu Krasnoselski la Holercani

Preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, a avut astăzi, 29 octombrie, o întrevedere cu șeful regimului separatist transnistrean, Vadim Krasnoselski, pe malul drept al Nistrului, la reședința prezidențială de la Holercani. Potrivit lui Dodon, au fost discutate subiecte cu caracter economic și social, care vizează interesele locuitorilor și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului.

„În cadrul întrevederii, am discutat detalii referitoare la runda de negocieri în formatul 5 + 2, care s-a derulat la Bratislava, precum și chestiuni ce țin de punerea în aplicare a aranjamentelor cunoscute sub numele de Berlin +. Am făcut un schimb de opinii cu privire la activitățile care se întreprind pentru implementarea înțelegerilor convenite.

Am discutat și alte subiecte cu caracter economic și social, care vizează interesele locuitorilor și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv extinderea regimului de liberă circulație a cetățenilor, bunurilor și serviciilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ne-am apropiat pozițiile pentru elaborarea unor modalități de abordare în vederea implementării lor ulterioare.

Am menționat interesul comun pentru neadmiterea vreunor impedimente în zona de securitate, care ar putea perturba pacea și stabilitatea în Republica Moldova. Am reafirmat importanța operațiunii de menținere a păcii pe Nistru ca garanție a păcii și securității în regiune”, a menționat Dodon pe pagina sa de Facebook.