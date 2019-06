VIDEO/ Declarații după întrevederea dintre Maia Sandu și delegația Parlamentului European

Prim-ministra Maia Sandu susține o conferință de presă după discuțiile purtate cu delegația deputaților europeni condusă de Heidi Hautala.

O delegație de patru deputați, condusă de președintele Comisiei pentru afaceri externe, David McAllister (Partirul Popular European, Germania), se află astăzi, 24 iunie, la Chișinău pentru a discuta cu noua conducere politică din Moldova.

Eurodeputații se întâlnesc astăzi cu premiera Maia Sandu, președintele Igor Dodon, ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Popescu , ministrul Afacerilor Interne Andrei Năstase, președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, precum și cu Pavel Filip, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat.

Scopul vizitei este de a evalua situația politică la fața locului, ca urmare a recentei crize politice și de a face bilanțul relațiilor actuale dintre Republica Moldova și UE.

Alături de dl McAllister, Delegația Parlamentului include trei deputați europeni: Siegfried Mureșan (Partirul Popular European, România), Claire Moody (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Marea Britanie) și Heidi Hautala (Grupul Verzilor / Alianța Liberă Europeană, Finlanda).