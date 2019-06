VIDEO/ Cum își explică Năstase votul pentru readmiterea Rusiei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Șeful delegației Parlamentului R. Moldova în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Andrei Năstase, a votat pentru readmiterea delegației Federației Ruse în cadrul APCE.

Deputatul susține că „nu a fost o decizie ușoară”, însă a votat pentru revenirea Rusiei în componența APCE pentru ca această instituție să aibă o influență pozitivă asupra Rusiei, în subiectele legate de drepturile omului și stat de drept.

Pentru reobținerea dreptului de vot al Rusiei în cadrul Adunării Parlamentare au votat 118 membri, 62 au votat împotrivă, iar 10 s-au abținut. Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).

În 2014, Rusia a pierdut drepturile de vot ale APCE după preluarea Crimeei și susținerea separatiștilor militari din estul Ucrainei. Rusia a răspuns în 2016 prin boicotarea Adunării și a refuzat din 2017 să plătească contribuția sa anuală de 33 de milioane de euro, aproximativ 7% din bugetul consiliului.