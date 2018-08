VIDEO/ Candu pe fundalul protestelor: Eu cred în țara noastră, care nu se mai teme să-și apere cetățenii săi

La câteva ore, după ce poliția a evacuat forțat zeci de persoane de lângă monumentul Ștefan cel Mare, pentru ca președintele țării, Igor Dodon, președintele parlamentului, Andrian Candu și prim-ministrul, Pavel Filip, să depună flori și să își facă poze lângă monument, fără a discuta cu protestatarii care scandau împotriva actualei guvernări și cu reprezentanții presei, Candu a venit cu un mesaj în care declară că „crede în țara noastră, care nu se mai teme să-și apere interesul și cetățenii săi, și că temelia acestui stat sunt oamenii, și numai ei decid cum vor să trăiască”

După un minut de reculegere pentru cei care și-au sacrificat viața pentru limbă, democrație și independența R. Moldova, președintele legislativului a venit cu un mesaj cu ocazia aniversării a 27 de ani de independență a Republicii Moldova.

„Generații care au câștigat bătăliile pentru democrație și independență, azi, trebuie din nou, umăr la umăr, să lucreze și să apere dreptul nostru la o dezvoltare firească și o viață decentă aici acasă. După sute de experimente pe care le-am trăit, unele de la independență încoace, alții mai devreme, am ajuns să ne fie frică de a munci mai mult, de reforme, de stabilitate. Și totodată, dezgustați și obosiți de promisiuni, am devenit sceptici și critici.

În 2009 am crezut că prin schimbări revoluționare, prin demnitari, putem ne schimbăm și țara și viața. Acum însă de dăm seama că schimbarea ține de fiecare din noi. Și totul pornește de la dragoste, dedicație și sacrificiu pentru țară. Stimă și respect reciproc față de fiecare. Inclusiv față de oponentul politic. Mai multă toleranță, respect reciproc și muncă. Și atunci, noi toți, întreaga țară vom reuși. Eu cred în statul nostru, pentru că instituțiile noastre încep să aibă față umană și să fie mai eficiente. Eu cred în țara noastră, care nu se mai teme să-și apere interesul și cetățenii săi, și să-i taxeze pe cei care încearcă să ne umilească. Eu cred în oameni, pentru că în 27 de ani, Moldova a învățat multe, iar cel mai important ce am învățat este că, nu există nici o țară fără oameni și că temelia acestui stat sunt oamenii și numai ei decid cum vor să trăiască.

În această dimineață, am simțit o dată în plus, că toate dilemele legate de viitorul Moldovei sunt false. Florile lăsate astăzi de oameni care cred în țara lor și în viitor la „Maica îndurerată” și monumentul lui Ștefan cel Mare, sau cei care participă astăzi la evenimente organizate în toată țara sunt mai relevante decât toate sondajele și declarațiile politice. Ei au venit să spună din inimă La mulți ani, Moldova. Bucuria de a avea o țară independentă nu se măsoară în Piața Marii Adunări Naționale și nici măcar în această țară, (Andrian Candu se corectează), nici măcar în această sală. Este bucuria noastră, a tuturor locuitorilor R. Moldova, trăită în liniște și pace, așa cum ne place să trăim. Este sărbătoarea pe care o merităm să ne bucurăm din plin, oriunde nu am fi noi. La mulți ani, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Împreună scriem istoria acestei țări. Să fie istoria noastră de succes”, a afirmat președintele legislativului.