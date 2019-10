VIDEO/ Candidatul PSRM, Ion Ceban: „Am votat pentru oraş amenajat, frumos, curat, confortabil şi modern”

Alegeri locale generale, 20 octombrie 2019. Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova s-a prezentat la secția de votare, însoțit de soție.

„Am votat ca oraşul să se dezvolte. Am votat pentru oraş amenajat, frumos, curat, confortabil şi modern. Am votat ca să se mândrească acei mici şi acei mari. Am votat ca să ca să vină această schimbare. Capitala are nevoie de o schimbare spre bine… ”