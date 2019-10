VIDEO/ Alegeri locale generale: Liderul PD, Pavel Filip, la secția de vot: „Am votat pentru un primar gospodar”

Alegeri locale generale, 20 octombrie 2019. Pavel Filip, liderul Partidului Democrat, și-a exprimat votul. Fostul premier a venit la secția de vot împreuna cu soția și spune că a votat pentru „un primar gospodar”.



„Sper ca în sfârșit să avem un primar gospodar, să aibă grijă de acest oraș. Am investit foarte multe speranțe ca acest oraș să aibă un primar gospodar. Am votat pentru un oraș în care să ne placă să trăim. Am venit cu soția și nepoțelul meu”, a declarat Filip, după ce a votat.