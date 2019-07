Valeriu Munteanu, ales președinte al Partidului „Uniunea Salvați Basarabia”

Valeriu Munteanu, fost vicepreședinte al Partidului Liberal și ex-ministru al Mediului, a fost ales președinte al Partidului „Uniunea Salvați Basarabia”, anterior Partidul „Mișcarea Acțiunea Europeană”, relansat astăzi, 21 iulie, care va avea drept scop Unirea R. Moldova cu România.

„Relansăm partidul pentru că credem în pluralismul politic. Avem o viziune pe care vrem să o impunem prin mijloace politice și democratice. Oare vrea cineva să nu mai avem opoziție la putere? Scopul suprem al USB este Unirea cu România. Dacă am fi avut până acum partide cu adevărat unioniste, acestea ar fi fost puternice, iar unirea ar fi mai aproape. Din păcate, unirea ni se pare acum mai îndepărtată ca niciodată. Tocmai de aceea a apărut și partidul nostru”, a declarat Munteanu.

Viziunea politică a USB este Reunirea Republicii Moldova cu România. USB va fi un partid unionist. În termeni ideologici, doctrina USB se va baza pe trei repere fundamentale: