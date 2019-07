Valeriu Codreanu explică de ce a fost șef-adjunct la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră doar pentru o zi

Valeriu Codreanu, care ieri, pe 1 iulie, a fost numit șef adjunct-interimar al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, astăzi a fost demis din funcție, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat de presă.

În comunicatul MAI se menționează că Valeriu Codreanu a fost eliberat din funcție ca urmare a unei evaluări interne complexe.

Astăzi în spațiul public au apărut mai multe informații precum că Valeriu Codreanu ar fi fost implicat în scheme de contrabandă în perioada în care a activat ca șef al Direcției Regionale Nord a Poliției de Frontieră, dar și că ar fi rudă cu Secretarul de Stat al MAI Dorin Purice. Cel din urmă, l-a propus pe Codreanu la șefia Poliției de frontieră.

Solicitat de ZdG, Valeriu Codreanu a infirmat informațiile și a negat faptul că Dorin Purice i-ar fi naș.

Totodată, acesta accentuează că singur și-a prezentat demisia.

„Ca să nu intru în toată polemica asta și să nu creez probleme de imagine instituțiilor, cât și mie personal, eu pur și simplu am depus raportul și am plecat. Nu am fost demis, am plecat din proprie inițiativă”, susține Codreanu.

Referitor la zvonurile că ar implicat în scheme de contrabandă, Codreanu le califică drept false.

Anterior, Valeriu Codreanu a activat în calitate de comisar-șef al Inspectoratului General de Poliție din Anenii Noi.