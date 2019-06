Unde va merge Maia Sandu în prima sa vizită în calitate de prim-ministră

Încă din primele zile în care a preluat conducerea Guvernului, Maia Sandu a primit mai multe invitații pentru întreprinderea primei vizite de lucru în calitate de prim-ministră. Întrebată astăzi în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova undeva merge totuși în prima sa vizită oficială, Maia Sandu a declarat că, cel mai probabil, la Bruxelles.

„Cel mai probabil voi merge la Bruxelles. Am primit o invitație și cred că acolo va fi prima vizită, la începutul lunii iulie”, a declarat prim-ministra.

Întrebată dacă va da curs și invitației prim-ministrei României, Viorica Dăncilă, care i-a făcut o invitație la București, Maia Sandu a declarat că urmează să poarte o discuție telefonică cu Dăncilă, iar după Bruxelles, va merge și în capitala României.

Totodată, Maia Sandu a precizat că a primit o invitație și din partea cancelarului german Angela Merkel, așa că pe agendă și-a programat și o vizită la Berlin. Întrebată dacă preconizează să meargă în timpul apropiat și la Moscova sau la Kiev, Maia Sandu a declarat că nu are planificate astfel de vizite.