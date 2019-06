Un bancher rus, părtaș cu Vladimir Plahotniuc și Veceaslav Platon în Laundromatul rusesc, reținut și arestat la Moscova

Un tribunal din Moscova a eliberat mandat de arestare pe numele unui fost membru al consiliului băncii European Express, Oleg Kuzmin, implicat în cunoscuta schemă Laundromat prin care au fost spălați peste 156 miliarde de dolari, dintre care 22,3 miliarde de dolari fiind scoși din Rusia prin sistemul judiciar şi cel bancar din R. Moldova. Ancheta penală din Rusia a stabilit că Oleg Kuzmin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, menționați drept organizatori ai schemei criminale de spălare de bani, scrie Kommersant.

Publicația rusă Kommersant scrie că bancherul rus este suspectat de implicare în crimă organizată și de spălarea de bani. El s-ar fi ocupat de retragerea fondurilor din Rusia prin intermediul „spălătoriei rusești”. Potrivit anchetei penale, ”bancherul a comunicat cu organizatorii comunității criminale: fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, și omul de afaceri Veaceslav Platon”.

Bancherul rus a recunoscut implicarea sa în extragerea fondurilor bănești, dar nu este de acord cu faptul că făcea parte dintr-o comunitate criminală organizată. Avocatul bancherului a insistat că acțiunile atribuite lui Kuzmin au ținut de activitatea antreprenorială și a solicitat mandat de arestare la domiciliu.

Licența European Express Bank a fost revocată în 2014, după ce s-a constatat că peste 100 de firme rusești și 20 de bănci au fost implicate în schema frauduloasă numită Laundromat, prin care s-au spălat sute de miliarde de ruble.

Schema de spălare de bani din Federația Rusă prin sistemul bancar și judiciar din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, cunoscută drept „spălătoria rusească” sau „Laundromat” a fost deconspirată de jurnaliştii OCCRP, inclusiv Rise Moldova, în colaborare cu reporteri de la publicaţia rusească „Novaia Gazeta”, ziarul britanic „The Guardian” şi alte instituţii media. Valoarea totală a acestor tranzacţii a constituit 156 miliarde de dolari. Banii au ajuns în 732 de bănci din 96 de state ale lumii. Beneficiarii acestora sunt 5.140 de companii din diferite state – din SUA şi Africa de Sud până în China şi Australia. În R. Moldova au fost spălaţi 22,3 miliarde de dolari.