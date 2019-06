Ultimul discurs al lui Plahotniuc în fața colegilor de partid, înainte ca PDM să cedeze guvernarea

La 14 iunie, înainte ca PDM să anunțe că cedează guvernarea, Vladimir Plahotniuc ar ținut un discurs în fața membrilor partidului. Acesta le-ar fi spus colegilor de partid că urma să vorbească cu delagațiile Uniunii Europene dar și cu ambasadori, pentru a lua o decizie. O O înregistrare audio a declarațiilor pe care Vladimir Plahotniuc le-ar fi făcut la 14 iunie a fost făcută publică în cadrul emisiunii 60 de minute cu Vasile Nastase de la Jurnal TV.

În urma ședinței Consiliului Politic Național al PDM din 14 iunie 2019, vicepreședintele PD, Vladimir Cebotari, a anunțat că Partidul Democrat pleacă de la guvernare, prin demisionarea întregului cabinet de miniștri în frunte cu Pavel Filip.