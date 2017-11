Ultima oră: Schimbări radicale la Primăria mun. Chișinău. Grozavu pleacă

Nistor Grozavu, cel care a îndeplinit în ultimele luni interimatul funcției de primar al mun. Chișinău a anunțat că se retrage din funcția pe care a deținut-o. Acesta rămâne, în continuare, viceprimar. Decizia a fost luată la scurt timp după ce tot Grozavu a anunțat că fosta directoare a companiei „Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu, și consilierul municipal al PPEM, Ruslan Codreanu, au fost numiți în calitate de viceprimari ai capitalei.

Anunțul a fost făcut de către Nistor Grozavu luni, 6 noiembrie. Funcția de primar interimar va fi preluată de Silvia Radu, care preia și atribuțiile lui Nistor Grozavu, cel care rămâne în continuare viceprimar al mun. Chișinău.

„Am acceptat acest interimat din cauza unei situații de criză în ideea că aceasta va fi pentru o perioadă scurtă, iar Consiliul va numi viceprimarii. Când am acceptat să fiu interimar, am spus că asta va fi pentru o perioadă scurtă. Nu-mi doresc nici acum să ocup acestă funcție contrar Consiliului. Am acceptat doar ca să deblochez activitatea Primăriei. La moment, aici este nevoie de o echipă completă, dar după ce am discutat cu fracțiunile am înțeles că nu este voință politică pentru a debloca situația”, a zis Grozavu, citind de pe o foaie.

„Am luat decizia de a identifica doi candidați potriviți pe care să-i propun. Dna Silvia Radu, după mine, este o propunere foarte bună pentru a aduce modernitate și eficiență în managementul Primăriei. Vine din zona tehnocrată și cred că va aduce schimbări importante în activitatea instituției. Îi mulțumesc foarte mult pentru discuțiile pe care le-am avut până să accepte, dar mai mult îi mulțumesc că a acceptat funția într-o situație de criză. Pe dl Codreanu îl cunoașteți cu toții. Este consilier municipal, un om cu o bogată experiență, creativ și inspirat. Amândoi sunt serioși, integri și buni profesioniști…. ”, a punctat Grozavu.

Acesta a explicat că a semnat dispozițiile prin care cei doi au fost numiți viceprimari, după ce Consiliul Municipal Chișinău a refuzat, la două ședințe consecutive să examineze subiectul numirii acestor două persoane. „Această lege a fost promovată de PL, pentru a evita anumite blocaje în primărie și iată că ea s-a dovedit foarte utilă”, a zis Grozavu.

Acesta a precizat că procedura la care a recurs este una legală și că el rămâne viceprimar până când va fi nevoie de serviciile sale. Totodată, Grozavu precizează că a semnat o dispoziție prin care Silvia Radu va exercita în continuare funcția de primar interimar al mun. Chișinău, după ce Ruslan Codreanu a semnat un document prin care a precizat că refuză interimatul funcției de primar interimar.

