ULTIMA ORĂ: PDM „capitulează”. Guvernul Filip demisionează

După convocarea Consiliului Național Politic (CNP), conducerea PDM anunță decizia pe care a luat-o referitor la situația politică din țară.

Vladimir Cebotari, vicepreședintele PDM, a anunțat că CNP a luat act de refuzul PSRM și al Blocului ACUM de a accepta invitația la dialog pentru soluționarea legală a crizei politice. Potrivit acestuia, demcorații erau pregătiți să ofere soluții juridice pentru ca partidele respective „să poate prelua în mod legal puterea Guvernului”.

Vladimir Cebotari a declarat că indiferent de soluțiile ulterioare, atât timp cât există deciziile Curții Constituționale în vigoare, „Guvernul care se va instala va funcționa ilegal”, iar „funcționarii nu vor putea legal să execute deciziile unu astfel de Guvern și se vor afla într-o situație de risc juridic”.

Totodată, acesta a numit majoritatea parlamentară „fragilă și temporară”.

Potrivit acestuia, într-un final, se va ajunge la alegeri anticipate, care ar fi singura formă legală de soluționare a crizei politice.

Vicepreședintele PDM afirmă că democrații rămân deschiși dialogului pentru identificarea unei soluții legale: „înțelegem bine rolul decisiv pe care PDM îl va avea în perioada următoare în politică”.

Cebotari afirmă că PDM rămâne în politică, „intră într-o nouă etapă”, că va activa în continuare, că va lupta pentru îndeplinirea promisiunilor făcute în campania electorală și împotriva celor care vor „federalizarea R. Moldova” și încearcă „să o vândă pe bucăți”.

Acesta le-a mulțumit susținătorilor că și-au dorit să vină să protesteze, dar le-a transmis că „reținerea” și „calmul” sunt acum importante.

La 8 iunie, deputații PSRM și din Blocul ACUM au format o majoritate parlamentară, au ales-o pe Zinaida Greceanîi președintă a Parlamentului și au exprimat votul pentru Maia Sandu în funcția de prim-ministru. Deciziile au fost declarate neconstituționale, iar activitatea legislativului – ilegală de către Curtea Constituțională, care a declarat că un nou guvern urma a fi format până la 7 iunie, iar după această dată Parlamentul urma a fi dizolvat.

PDM, partid aflat la guvernare, a calificat drept ilegale deciziile PSRM-ACUM, au acuzat partidele de încercare de „lovitură de stat”. În timp ce Igor Dodon, socialiștii și cei din Blocul ACUM au cerut asigurarea tranziției pașnice a puterii, PDM a adus protestatari și a instalat corturi în fața Guvernului și altor instituții de stat.

Între timp, șefia UE și mai multe state europene au recunoscut Guvernul Sandu.