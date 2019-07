ULTIMA ORĂ/ Motivele pentru care Alina Russu pleacă de la șefia Comisiei Electorale Centrale

În dimineața zilei de 2 iulie, președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) Alina Russu a depus cererea de demisie.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a CEC, Alina Russu face legătură între plecarea sa din funcție și ultimele modificări operate de Parlament la Codul electoral, precizând că acestea „ar putea trezi suspiciuni vizavi de libertatea deciziilor autorității electorale superioare”.

Imixtiunea în oricare din componentele procesului electoral este incompatibilă cu dezvoltarea liberă a democrației participative. Implementarea inițiativelor de ultimă oră a modificării cadrului normativ în materie electorală ar putea trezi suspiciuni vizavi de libertatea deciziilor autorității electorale superioare . Colegele și colegii cu care am avut onoarea să activez, instituția per ansamblu, pe care am avut onoarea să o conduc sunt de valoare, capabili de a îndeplini sarcinile de organizare a oricărui scrutin.

Conform procedurii, cererea de demisie a fost expediată Parlamentului, care urmează să ia act de aceasta în plenul Legislativului.

Alina Russu a condus Comisia Electorală Centrală din 27 iunie 2016. Pe parcursul mandatului la șefia CEC, insittuția a fost acuzate în repetate rândusri de favorizare a partidului de la guvernare.

Modificarea legislației privind statutul membrilor CEC este și motivul invocat de Iurie Ciocan, care la 28 iunie a plecat din funcția d emembri al Comisiei și cea de director al Centrului de Implementare a Reformelor.

La 18 iunie, Parlamentul a adoptat în lectură finală amendamente care simplifică procedura de demitere a membrilor CEC. Aceştia vor putea fi demişi de către autorităţile care i-au numit în funcţie, fără să mai fie nevoie ca demisia să fie confirmată de instanţele de judecată.

Potrivit legii, un membru al CEC este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 – de către Parlament.

Modificările operate de Parlament au fost criticate de societatea civilă, inclusiv de directorul de programe a Asociaţiei Promo-LEX, Pavel Postică, care a declarat că acestea vor diminua independența membrilor CEC.