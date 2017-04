Ultima oră! Dodon propune introducerea sistemului electoral mixt

Astăzi, preşe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon a venit cu pro­pu­ne­rea de intro­du­ce­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral mixt. Tot­o­da­tă, Dodon a cerut PDM să refu­ze pro­iec­tul pen­tru intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal de vot.

“Noi cu toţii cunoa­ş­tem că guver­nanţii intenţio­nea­ză să trea­că la votul uni­no­mi­nal. Noi înţe­le­gem de ce ei vin cu aceas­tă pro­pu­ne­re. Cei care au fost la guve­na­re în ulti­mii 7-8 ani încear­că să-şi mai dea o şan­să. Ei încear­că prin modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lu elec­to­ral să-şi cre­e­ze un con­fort pen­tru urmă­toa­re­le ale­ge­ri par­la­men­ta­re. Vreau să con­stat cu îngri­jo­ra­re că coa­li­ţia majo­ri­ta­ră intenţio­nea­ză să mear­gă în con­ti­nu­a­re cu imple­me­ta­rea aces­tui sis­tem. Am văzut decla­ra­ţii din ulti­me­le zile, am obţi­nut şi noi decla­ra­ţii din sur­se­le noas­tre şi la modul cel mai prac­tic, am aflat că în zile­le urmă­toa­re zile vor să pună pe agen­da Par­la­men­tu­lui şi să vote­ze acest pro­iect. Eu vin cu un apel către majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră, către PDM, eu cer să refu­za­ţi şi să retra­geţi pro­iec­tul pe care l-aţi înre­gis­trat pen­tru intro­du­ce­rea în R. Mol­do­va a sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal, indi­fe­rent de sem­nă­tu­ri­le pe care le-aţi colec­tat, indi­fe­rent de fap­tul că aveţi pes­te 50 de depu­ta­ţi. Eu sper că majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră va înţe­le­ge aces­te lucru­ri. Dacă nu va fi retars pro­iec­tul uni­no­mi­nal, asumaţi-vă ris­cu­ri­le res­pec­ti­ve. Asta ar fi o solu­ţie în con­di­ţi­i­le actu­a­le, alte solu­ţii nu exis­tă”, a spus Dodon.