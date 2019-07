Treisprezece partide politice urmează să fie amendate de la 9 mii la 15 mii de lei

Potrivit Comisiei Electorală Centrale, 13 din cele 46 de partide politice înregistrate oficial în R. Moldova, nu au prezentat, în termen, raportul privind gestiunea financiară a partidului, pentru semestrul I al anului 2019.

Potrivit normelor legale, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi formatul stabilite de către Comisie, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, este sancţionată cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale (de la 9 mii lei la 15 mii lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.