STOP FALS: Diaspora susţine iniţiativa PDM privind votul uninominal?

La 8 mar­tie 2017, pos­tul de tele­vi­ziu­ne Publi­ka­TV a difu­zat repor­ta­jul „Dias­po­ra salu­tă ini­ţi­a­ti­va PDM de a intro­du­ce votul uni­no­mi­nal la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re”, în care este menţio­nat că mol­do­ve­nii din afa­ra ţării susţin ide­ea demo­cra­ţi­lor ca oame­nii să îşi alea­gă depu­ta­ţii favo­ri­ţi. Câte­va per­soa­ne inter­vi­e­va­te în repor­taj afir­mă însă că nu li s-a spus des­pre ce ini­ţi­a­ti­vă este vor­ba şi că au fost între­ba­ţi doar dacă sunt de acord ca dias­po­ra să fie repre­zen­ta­tă în Legi­sla­tiv.

Chiar de la înce­pu­tul repor­ta­ju­lui este menţio­nat că „mol­do­ve­nii, sta­bi­li­ţi în dife­ri­te ţări, salu­tă ini­ţi­a­ti­va de a intro­du­ce votul uni­no­mi­nal la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Ast­fel, în pre­mie­ră, mem­brii dias­po­rei vor avea posi­bi­li­ta­tea să-şi alea­gă repre­zen­tanţii săi în Legi­sla­tiv”. În repor­taj mai este spe­ci­fi­cat că aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă este pro­pu­să de Vlad Pla­ho­t­niuc şi că „demo­cra­ţii mai vor ca cetă­ţe­nii să aibă posi­bi­li­ta­tea de a retra­ge man­da­tul unui depu­tat în cazul în care aces­ta nu-şi res­pec­tă pro­mi­siu­ni­le”.

Intervievaţilor nu li s-a explicat despre ce iniţiativă este vorba

Jur­na­lis­ta care a rea­li­zat repor­ta­jul a mers la aero­por­tul din Chi­şi­nău, ca să afle opi­ni­i­le „Mol­do­ve­ni­lor sta­bi­li­ţi pes­te hota­re”. De la aero­port sunt pre­zen­ta­te patru opi­nii, de la trei doam­ne şi un domn, din­tre care doar unei sin­gu­re per­soa­ne îi este pre­zen­tat nume­le şi pre­nu­me­le, fiind vor­ba de Alla Mere­niuc, sta­bi­li­tă de mai mulţi ani la copi­ii săi în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a găsit-o pe aceas­tă doam­nă şi a întrebat-o dacă ştia că este vor­ba de ini­ţi­a­ti­va PDM de a intro­du­ce sis­te­mul de vot uni­no­mi­nal. Doam­na Mere­niuc afir­mă că jur­na­lis­ta nu i-a dat deta­lii des­pre auto­rii aces­tei ini­ţi­a­ti­ve şi că ea nu cunoa­ş­te par­ti­de­le poli­ti­ce din Mol­do­va. „Am fost între­ba­tă doar dacă sunt de acord ca mol­do­ve­nii din dias­po­ra să fie repre­zen­ta­ţi în Par­la­ment. Nu mi s-a spus că e vor­ba de un pro­iect de lege şi nici cine îl pro­pu­ne”, a menţio­nat doam­na Mere­niuc.

În repor­taj sunt pre­zen­ta­te şi opi­ni­i­le a două mol­do­ven­ce care mun­cesc în Ita­lia: Ali­o­na Pur­ci şi Maria Colţa care au fost inter­vi­e­va­te tele­fo­nic. Soli­ci­ta­tă de API, A. Pur­ci nu a dorit să comen­te­ze acest subiect, iar M. Colţa a pre­ci­zat că jur­na­lis­ta i-a adre­sat o sin­gu­ră între­ba­re: dacă este de acord ca dias­po­ra să-şi alea­gă depu­ta­tul.

Jurnalistă PublikaTV: „Eu am colegi, adică superiori, şefi, ei decid cum să facem, ce să întrebăm….”

Autoa­rea aces­tui repor­taj, jur­na­lis­ta Oxa­na Bod­nar, a con­fir­mat pen­tru API că, într-adevăr, nu le-a spus celor inter­vi­e­va­ţi cui apa­rţi­ne ini­ţi­a­ti­va pri­vind intro­du­ce­rea votu­lui uni­no­mi­nal. „Nu con­tea­ză de la cine este ini­ţi­a­ti­va. Eu înţe­leg că per­so­na­li­ta­tea dom­nu­lui Pla­ho­t­niuc poa­te fi înţe­lea­să şi tra­ta­tă cum cre­deţi dum­ne­a­voas­tră sau alt­ci­ne­va, dar eu am între­bat doar ce cred des­pre aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă”, a pre­ci­zat repor­te­ra. Între­ba­tă de ce în titlul şti­rii s-a afir­mat că dias­po­ra ar susţi­ne ini­ţi­a­ti­va demo­cra­ţi­lor pri­vind votul uni­no­mi­nal, atâ­ta timp cât au fost inter­vi­e­va­te doar câte­va per­soa­ne care nu şti­au exact des­pre ce ini­ţi­a­ti­vă este vor­bă şi cui îi apa­rţi­ne ea, jur­na­lis­ta a moti­vat că, pro­ba­bil, edi­to­rul ar fi inti­tu­lat ast­fel repor­ta­jul. „Eu nu ţin min­te să fi scris asta în titlu, dar nu cred că în vox (dacă şti­ţi ce înseam­nă acest lucru) tre­bu­ie să spu­nem a cui a fost ini­ţi­a­ti­va. Eu am cole­gi, adi­că supe­ri­o­ri, şefi, care decid cum să facem, ce să între­băm. Cole­gii au decis ca noi să facem ast­fel acest repor­taj şi să îi între­băm pe oame­ni aşa cum cre­dem noi. Eu i-am între­bat strict des­pre idee, cea de a ale­ge depu­ta­ţii. Eu nu cred că păre­rea oame­ni­lor se putea schim­ba dacă aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă ar fi fost îna­in­ta­tă de in alt par­tid, de exem­plu de către Par­ti­dul Comu­ni­ş­ti­lor”, a adă­u­gat jur­na­lis­ta.

Lilia Zaha­ria