Sîrbu, după ce întreaga conducere a Partidului Democrat a demisionat: „Noi nu plecăm departe”

Deputatul Pardidului Democrat, Sergiu Sîrbu, a publicat un mesaj prin care își anunță plecarea din funcția de vicepreședinte al Partidului Democrat. Acesta susține că formațiunea trece printr-o perioadă necesară a schimbărilor și are nevoie de oameni noi.

„Astăzi, îmi închei mandatul de vicepreședinte al PDM. A fost o perioadă grea având în vedere starea lucrurilor de la care am pornit si provocările care ne-au stat în față. Dar eu cred că ne-am isprăvit reușind acțiuni pe care nicio guvernare de până acum n-a avut curajul, îndrăzneală sau determinarea să le facă. Ne-am asumat reforme complicate, am lansat proiecte ambițioase într-un context economic încă fragil, iar în plan extern am cerut să fim tratați cu respect. Toate acestea au fost posibile datorită oamenilor de calitate pe care îi avem în echipă. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru toate amintirile frumoase care-și vor lăsa amprente apăsate în carierele noastre: nopți nedormite, tone de cafea băute la sediu, dezbateri și contradicții și – bineînțeles – febra campaniilor electorale care ne-au apropiat mai mult ca orice! Partidul trece printr-o perioadă necesară a schimbărilor, are nevoie de un nou suflu, idei și oameni noi care să-l propulseze la noi succese în plan politic. Noi nu plecăm departe. Vom fi alături și în continuare și vom depune tot efortul să restabilim încrederea oamenilor și să ajutăm la implementarea reformelor pentru oameni, pentru Moldova ” a conchis fostul vicepreședinte al Partidului Democrat.

Astăzi, 29 iunie, toți vicepreședinții Partidului Democrat și-au depus cererile de demisie. Totodată, a demisionat și secretarul general, Constantin Botnari. Pe 27 iulie urmează să fie convocat Congresul democraților, întrunire în cadrul căreia vor fi aleși noii conducători, dar va fi schimbat și programul formațiunii. Totodată, interimatul funcției de președinte al PDM, până la congresul 27 iulie, va fi asigurat de Pavel Filip.