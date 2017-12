Schimb de replici la începutul ședinței Parlamentului: „Ați destrămat partidul, iar acum vreți să destrămați și fracțiunea”

La începutul ședinței de astăzi a Parlamentului, Andrian Candu, președintele Parlamentului, a felicitat-o pe Aliona Babiuc pentru noua sa funcție de deputată în Parlament.

Și de această dată, deputata comunistă Inna Șupac a atras atenția că Babiuc a fost exclusă din rândurile partidului în 2015 pentru că nu ar fi avut rezultate bune ca prim-secretar al comitetului raional PCRM Briceni. „Fracțiunea PCRM are șase deputați în Parlament: Elena Bodnarenco, Vasili Panciuc, Maria Postoico, Oleg Reidman, Inna Şupac și Vladimir Voronin”, a subliniat deputata Șupac.

„Ați destrămat partidul și acum vreți să destrămați și fracțiunea. Dar vă repet, am primit acest mandat din partea poporului care a dorit acest lucru și eu nu am să-l dezamăgesc”, i-a replicat deputata Aliona Babiuc. Aceasta va activa în Parlament ca deputat neafiliat, în cazul în care nu va decide să conlucreze cu altă fracțiune.

Menționăm că la 12 decembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat pentru Aliona Babiuc, candidatul supleant ales pe listele Partidului Comuniștilor. „În acest context, CEC va propune Curții Constituționale spre validare mandatul de deputat în Parlamentul R. Moldova candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din R. Moldova”, anunța CEC, într-un comunicat de presă. Asta după ce Vitalie Pîrlog, care era următorul la rând în baza listelor de la ultimele alegeri, din 2014, a refuzat să fie noul deputat în Parlament.

Amintim că, la 7 decembrie, deputata Oxana Domenti a anunțat că pleacă din politică.

„Am decis să mă retrag din politică și am depus mandatul de deputat în Parlamentul R.Moldova. Voi rămâne însă fidelă cauzelor sociale pentru care am pledat și le-am promovat mulți ani la rând atât în calitatea mea de consilier prezidențial cât și în calitate de președinte de comisie de sănătate și socială. Doresc să mulțumesc mult echipei în care am activat pentru toată susținerea pe care am avut-o în activitatea politică. Mulțumiri distincte președintelui Vladimir Voronin alături de care am lucrat fructuos 14 ani!”, a declarat Domenti.