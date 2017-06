Un schimb de repli­ci dure a avut loc la ședin­ța de astăzi a Par­la­men­tu­lui. Vla­di­mir Voro­nin, lide­rul Par­ti­du­lui Comu­niș­ti­lor din Mol­do­va, l-a feli­ci­tat pe Iurie Lean­că pen­tru noua sa func­ție de vice­pre­șe­din­te al Par­la­men­tu­lui.

„Vla­di­mir Ili­ci Lenin scria în 1916 că: dacă furi două pâi­ni, nime­rești la puș­că­rie, dar dacă furi calea fera­tă ajun­gi în Duma de stat… Vreau să-l feli­cit pe dl Lean­că pen­tru func­ția lui, dar locul lui e lân­gă Filat, dacă ces­no (dacă e să fiu sin­cer, trad.)”, a decla­rat Voro­nin.

La rân­dul său, Iurie Lean­că a decla­rat: „Vreau să-i mul­țu­mesc tova­ră­șu­lui Voro­nin pen­tru aten­ția pe care mi-o acor­dă din 2009 încoa­ce. Tot ce faceți sunt aces­te ata­cu­ri nejus­ti­fi­ca­te cu care vă mani­fes­ta­ți în poli­ti­că. Deci­zia pe care am făcut-o cu cole­gii din Guvern de a ofe­ri garan­ția ban­ca­ră a fost abso­lut nece­sa­ră și a sal­vat eco­no­mia și cetă­țe­nii R. Mol­do­va…. Eu am venit și am ple­cat de la con­du­ce­re cu ace­eași casă, iar dvs ați venit în anul 2001 cu un Mosc­vi­ci, dar ați ple­cat cu mași­ni, case luxoa­se și vacan­țe scum­pe”, a repli­cat noul vice­pre­șe­din­te al Par­la­men­tu­lui.

Men­țio­năm că, la ședin­ța legi­sla­ti­vu­lui din 2 iunie, Iurie Lean­că, lide­rul par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean din Mol­do­va (PPEM), a fost ales la func­ția de vice­pre­șe­din­te al Par­la­men­tu­lui. Pen­tru can­di­da­tu­ra lui au votat 52 de depu­ta­ți.