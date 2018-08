Replica lui Tauber pentru jurnaliștii ZdG și REL: Voi înainta o plângere în instanțele competente

„Voi ați insistat pe acuzații nefondate, lipsite de orice temei juridic”, „Îmi rezerv dreptul de a înainta o plângere în instanțele competente, pentru a-mi apăra drepturile”, sunt câteva dintre replicile vicepreședintei Partidului Șor, Marina Tauber, publicate la trei zile de la protestul din 26 august. Tauber a evitat atunci să explice jurnaliștilor cum formațiunea a obținut permisiunea de a organiza o manifestație în Piața Marii Adunări Naționale, deși spațiul a fost rezervat de alte persoane.

„- Dna Tauber, dvs sunteți în dosarul furtului miliardului, de ce spuneți că Maia Sandu a furat dacă figurați dvs?”, a întrebat reporterul ZdG.

– „Da, eu am fost acționar în această bancă și faptul că numele meu a fost acolo (raportul Kroll) menționat, nu înseamnă că eu sunt în dosar. Ați înțeles?”, a strigat reprezentanta Partidului Șor

„Noi am venit aici pentru că avem ce să spunem. V-am răspuns odată. Ați înțeles?”, a strigat Marina Tauber către reporterul ZdG, care a întrebat politiciana de ce partidul a decis anume la 26 august, să organizeze o manifestație, deși se cunoștea despre protestul antiguvernamental.



La trei zile de la aceste afirmații și după ce organizațiile neguvernamentale de media au condamnat abuzurile persoanelor care au împiedicat jurnaliștii de la mai multe instituții de presă să reflecte evenimentele, Tauber a publicat un mesaj adresat „pretinșilor” jurnaliști de la Ziarul de Gardă și Radio Europa Liberă, în care „îi roagă respectuos să țină cont de codul deontologic al jurnalistului și etica profesională, până a aduce acuzații în adresa ei”, informându-i că „dacă ar sta bine cu legea, ar cunoaște faptul că, în cazul în care o astfel de acțiune nu este legală, este automat stopată de forțele de ordine”.

„Pretinșilor jurnaliști de la Ziarul de Gardă și Radio Europa Liberă.

Până a aduce acuzații în adresa mea, Vă rog respectuos să țineți cont de codul deontologic al jurnalistului și etica profesională!

Sunteți indignați de faptul că v-am răspuns tăios și în aceeași manieră, în care voi ați insistat pe acuzații nefondate, lipsite de orice temei juridic. În primul rând, v-a interesat de ce am ieșit la proteste și dacă acțiunea noastră a fost una autorizată. Răspunsul v-a fost oferit de liderul Partidului Politic “Șor”, dl Ilan Șor. Dacă ați sta bine cu legea, ați cunoaște faptul că, în cazul în care o astfel de acțiune nu este legală, este automat stopată de forțele de ordine. Or, ieșirea noastră în stradă a fost conform legii și vă mai amintesc de faptul că fiecare cetățean are dreptul la libera întrunire.

Înconjurată de body-guarzi???!! Cine mă cunoaște, poate afirma cu certitudine că paza mea îmi este asigurată de propria-mi conștiință și nu am ce ascunde.

Până la urmă, de cine și cum am fost înconjurată este iarăși dreptul meu, ca și orice alt drept sau dreptul oricărui alt cetățean. Inclusiv, și de data aceasta mi-au fost alături responsabilii , conducătorii Organizațiilor noastre Teritoriale și aripa tânără a Partidului, cărora țin să le mulțumesc pentru grija și faptul ca m-au susținut și de această dată.

Înțeleg că aveți microfoane, că sunteți a IV-a putere în stat, dar niciun cod nu vă permite să încălcați spațiul intim al persoanei și să mă forțați, prin lipsa unui bun-simț, să fac uz de tonul care nu îmi este caracteristic.

Ar fi bine să aveți pe masă, fiecare dintre voi, Codul Deontologic și să verificați informațiile nu doar de la sursele care vă plătesc și vă întrețin. Și încă ceva: un jurnalist, care se respectă, este obiectiv și echidistant. Ne vedem la proteste! Pentru că NOI avem ce spune!

P.S. ONG-urile de media, care condamnă și sunt din nou îngrijorate de împiedicările presei din partea noastră, cum zic ei, întru reflectarea evenimentelor care s-au desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale, în data de 26 august, Vă îndemn să priviți cu atenție materialul video, unde se vede clar cum reporterul de la Radio Europa Liberă a fost cel care m-a împins. Și acum Vă pun întrebarea – avea el oare acest drept?!

Îmi rezerv dreptul de a înainta o plângere în instanțele competente, pentru a-mi apăra drepturile”, scrie Tauber pe pagina sa oficială de Facebook.