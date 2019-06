Reacția Turciei cu privire la mutarea ambasadei R. Moldova la Ierusalim: A fost încălcat dreptul internațional

După Palestina și Liga Arabă, cu un mesaj critic la adresa R. Moldova vine și Ministerul de Externe al Turciei, care susține că este îngrijorat de decizia luată de Guvernul Filip cu privire la mutarea ambasadei R. Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim.

Decizia cu privire la mutarea ambasadei R. Moldova la Ierusalim a fost luată de Guvernul Filip la 11 iunie, în cadrul unei ședințe care nu a a fost anunțată public. Ministrul de Externe al Palestinei susține că prin această decizie, Guvernul Filip „profită de incertitudinea politică din țara sa pentru a obține sprijin din partea SUA și a Israelului”.



Ierusalimul se află în prezent în centrul conflictului israeliano-palestinian. Israelul a ocupat Ierusalimul de Est în 1967 și a anexat ulterior teritoriul, o acțiune care nu a fost recunoscută de comunitatea internațională. Palestinienii doresc ca Ierusalimul de Est să fie capitala unui stat viitor, în timp ce Israelul pretinde orașul drept capitală. Israelul a încercat să convingă națiunile să-și transfere misiunile de la Tel Aviv la Ierusalim. Până în prezent, SUA și Guatemala și-au mutat ambasadele. Astfel, Moldova ar deveni prima țară europeană care va transfera ambasada în Ierusalim dacă va efectua această mișcare.