Reacția prim-ministrei după aplicarea sechestrului pe averea lui Șor: cere Adrianei Bețișor să plece din sistem

Prim-minsitra Maia Sandu susține că șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, trebuie să părăsească urgent sistemul, pentru a fi deferită justiției, acuzând-o că ar fi prejudiciat statul prin „instrumentarea dosarelor la comandă politică”. Acuzațiile sunt formulate la scurt timp după ce PA a anunțat aplicarea sechestrului pe averea lui Ilan Șor și adresarea în instanță cu solitarea ca acesta să fie anunțat în căutare.

Procurorii anticorupție aplică sechestru pe mai multe bunuri imobile, mașini și cote sociale ale persoanelor juridice recunoscute drept părți civilmente reponsabile în dosarul fraudei bancare. Sechestrul vizează și proprietățile deputatului Ilan Șor. Informațiile au fost oferite pentru ZdG de către șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor.