Reacția lui Dodon la decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională pentru numirea lui Eugen Sturza în funcția de ministru al Apărării

Igor Dodon a venit cu o reacție după ce Guvernul a anunțat că a sesizat Curtea Constituțională în vederea clarificării acțiunilor care pot fi întreprinse de către Prim-ministru și deciziilor care pot fi adoptate de Parlament în cazul în care Președintele R. Moldova refuză propunerea repetată de numire în funcție a unui ministru. Astfel, Dodon argumentează refuzul său de a-l numi pe Eugen Sturza în funcția de ministru al Apărării prin faptul că nu ar putea accepta „o candidatură incompetentă și politizată în fruntea Armatei Naționale”.

„Am transmis Guvernului o scrisoare oficială prin care refuz să accept candidatura domnului Eugen Sturza la funcția de ministru al Apărării. Cum am promis, nu am acceptat-o nici la a doua tentativă, sub nicio condiție.

Înțeleg că Guvernul Filip inventează acum proceduri pentru a implica din nou Curtea Constituțională în combinațiile sale politice. Dar atrag atenția că CC nu poate desena încontinuu scenarii comode guvernării.

Dacă actuala Curte Constituțională va încerca să excludă Președinția din procesul numirii miniștrilor și va jongla iarăși cu legea în favoarea Coaliției de la guvernare, ea se va autodiscredita definitiv. Și va fi ea însăși pasibilă de răspundere la timpul potrivit.

Eu, ca șef de stat, nu pot accepta o candidatură incompetentă și politizată în fruntea Armatei Naționale. Orice încercare de a o învesti fără decret prezidențial va fi în afara cadrului legal.

Un asemenea „ministru” va fi nelegitim. Nu îl va recunoaște nici președinția, nici Armata, nici cetățenii. Onoarea de generali nu le va permite militarilor să fie conduși de un ministru parvenit, impus pe căi neconstituționale”, a spus Dodon.