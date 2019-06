Reacția lui Codreanu după ce consilierii municipali i-au cerut demisia

La scurt timp după ce consilierii municipali i-au cerut demisia lui Ruslan Codreanu, primarul interimar a venit cu un mesaj în care precizează că nu se ține de fotoliu, însă nu va răspunde „nici la provocările unora de a crea și mai mare haos în oraș”.

„Până la alegerile locale îmi voi duce la capăt proiectele inițiate” – aceasta este reacția lui Codreanu după ce consilierii municipali au declarat vot de neîncredere pentru primarul interimar.

„Mi-am văzut de treabă și nu am intrat în nicio polemică politică, deși de fiecare dată am fost provocat. Nu mă țin de scaunul de primar general care este liber şi pe care nu l-am folosit într-un an și ceva, pentru că am fost în teren lângă cetățeni, însă nu voi răspunde nici provocărilor unora de a crea și mai mare haos în oraș”, menționează Codreanu.

La inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor, consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o ședință de îndată, în cadrul căreia au dat un vot de neîncredere primarului interimar Ruslan Codreanu, dar și viceprimarului Nistor Grozavu.