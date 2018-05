Purtătorul de cuvânt al PDM-ului REFUZĂ să vorbească despre dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc

Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, a refuzat să vorbească despre dosarul din România în care este vizat Vlad Plahotniuc, liderul democraților.

Amintim că ieri, 14 mai, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT) a formulat o cerere de transfer a procedurii penale în R. Moldova în dosarul care îl vizează pe liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, scrie G4Media.ro cu referire la documentele din dosar la care a avut acces. Tribunalul București a admis solicitarea DIICOT încă în luna martie, curent, iar astăzi, 15 mai, cauza se va judeca la Curtea de Apel București. Despre faptul că Plahotniuc este vizat într-un dosar penal în România, aflat în gestiunea DIICOT, presa a scris încă în noiembrie 2017. Vladimir Plahotniuc este vizat într-un dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani. Anterior, presa a scris că în 2001 Vladimir Plahotniuc a obținut cetățenie română sub o altă identitate, Vlad Ulinici.

Urmărirea penală a fost începută in rem anul trecut. Dosarul a fost constituit în aprilie 2017 ca urmare a unei plângeri penale formulate de cetăţeanul ruso-moldovean Veaceslav Platon, fost parlamentar în R. Moldova și om de afaceri, etichetat drept „raiderul nr. 1 din CSI”. Platon se află acum la închisoare în Chişinău, fiind condamnat la 18 ani de detenţie pentru spălare de bani în cazul „the Russian Laundromat” (maşina rusească de spălat bani).

Potrivit sursei, Platon a reclamat autorităţilor române că Vladimir Plahotniuc l-ar fi înşelat şi deposedat de acţiuni la bănci şi companii de asigurare din Republica Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări şi Alfa Engineering. El s-a plâns procurorilor români că Vladimir Plahotniuc ar fi pus la cale un „take over” al afacerilor sale prin intermediul autorităţilor din Republica Moldova – Banca Centrală de la Chişinău şi organele de procuratură.

În februarie acest an, DIICOT a cerut Tribunalului Bucureşti să aprobe cererea de transfer a procedurii penale în Republica Moldova pentru mai multe motive:

„Posibilele infracţiuni sesizate nu au fost comise, nici măcar în parte, pe teritoriul statului român şi, în consecinţă, administrarea unor mijloace de probă ar fi extrem de îngreunată”, arată procurorii DIICOT în cererea de transfer a procedurii penale. DIICOT mai arată că, deşi Plahotniuc are cetăţenia română, el locuieşte mai mult în Republica Moldova, iar faptele de care este acuzat de către Veaceslav Platon ar fi fost comise tot acolo.

Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea DIICOT la începutul lunii martie, iar marți, 15 mai, se judecă apelul la Curtea de Apel Bucureşti. Procedurile judiciare nu sunt anunţate pe site-urile Tribunalului şi Curţii de Apel Bucureşti fiind invocat „elementul de extraneitate”, însă informaţiile sunt certe, potrivit documentelor consultate de G4media.ro

Expertul în spaţiul ex-sovietic Armand Goşu explică miza transferării dosarului lui Plahotniuc în Republica Moldova:

„Dacă dosarul ajunge în instanţele din Republica Moldova, va fi controlat direct de Plahotniuc. De fapt, asta e miza cazului. DIICOT nu e controlat de Plahotniuc, acesta are relaţii la Bucureşti în cercurile înalte ale puterii, în PSD, în zona serviciilor de informaţii, mai ales SIE, dar cazul lui ar putea să fie cercetat aici de procurori adevăraţi. Or, asta vrea oligarhul moldovean să evite. Fiind şi cetăţean român, DIICOT are toate motivele să trimită dosarul unei instanţe româneşti spre a fi judecat”, a declarat Goşu pentru G4media.ro.