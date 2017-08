Promisiunea lui Igor Dodon: „Toamna va fi și mai interesantă”

Igor Dodon, președintele R. Moldova a criticat decizia guvernării de a nu participa la ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). „Vara se termină interesant… Toamna va fi și mai interesantă”, a punctat șeful statului.

„Este stranie decizia Guvernului de a nu participa la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ce-s cu jocurile astea? Am așteptat ca cei de la Guvern să vină cu explicații. Subiectul cu Rogozin a fost al cincilea din diverse. Trebuiau să vină, dacă sunt siguri pe poziția lor, cu argumente. Faptul că nu au venit, confirmă că decizia a fost una politică, fără argumente legale, cu scopul de a înrăutăți relațiile R. Moldova cu Federația Rusă, după ce am reușit să le restabilim în acest an. Eu nu-l apăr pe Rogozin, ci apăr interesul R. Moldova. Sunt pentru relații bune cu toți. Această decizie nu are nimic în comun cu interesul național al R. Moldova”, a punctat Dodon.

„CSS este un organ consultativ, care poate discuta orice subiect de interes național. Relațiile cu Rusia sunt subiect de interes național? Vânzarea armamentului de către Șalaru în perioada 2012-2016 este subiect de interes național? Nu vreau să intru în detalii, pentru că unele poartă caracter secret”, a spus președintele.

„Vreau să preîntâmpin că dacă PD și Guvernul doresc să boicoteze ședințele CSS, voi fi nevoit să modific componența CSS pentru a avea cvorum. Componența se aprobă de președintele R. Moldova. În zilele următoare vom iniția următoarea ședință a CSS, iar dacă nu vor să vină, vom discuta fără ei. Vom informa presa și vom scoate la iveală informațiile de care ei se tem”, a amenințat președintele.

Andrian Candu, președintele Parlamentului a anunțat în această dimineață că guvernarea nu va participa la ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS), care a fost programată pentru ora 11.00, convocată de președintele Igor Dodon. „Pe agenda Consiliului Suprem de Securitate sunt subiecte care, considerăm noi, țin doar de competența Guvernului și nu sunt de competența CSS și al președintelui Dodon”, a punctat Candu.

„Unul din subiectele care considerăm că nu are de ce să fie discutat la ședința Consiliului ține de decizia Guvernului de a-l declara pe vicepremierul Federației Ruse, Dmitry Rogozin persona non-grata. Punerea acestui subiect pe ordinea de zi o considerăm o provocare. Acest subiect îl considerăm consumat. Noi nu vrem ca acest Consiliu Suprem de Securitate să devină un instrument al confruntărilor geopolitice”, a declarat Candu.

Acesta a menționat că la ședința Consiliului nu vor participa nici reprezentanții Parlamentului, dar nici premierul Pavel Filip și miniștrii din Guvern. „Noi nu boicotăm Consiliul Suprem de Securitate, dar vom participa la ședințele în care se va discuta despre securitatea statului R. Moldova”, susține Andrian Candu.