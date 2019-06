Procurorul general recunoaște că a fost la sediul PDM. Cu cine și despre ce a discutat

Procurorul general al R. Moldova, Eduard Harunjen, susține că nu a avut nicio întâlnire cu liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, dar recunoaște că a fost la sediul partidului, aflat la câțiva pași de clădirea Procuraturii Generale.

S-a întâmplat în toamna anului trecut, susține Eduard Harunejn, când Guvernul a inițiat reforma salarizării, care a generat nemulțumiri în rândul procurorilor. Declarația a fost făcută de șeful PG în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4.

Șeful PG afirmă că la șediul PDM a avut loc o discuție cu membrii staff-ului PDM, nu și cu Vladimir Plahotniuc, în cadrul căreia și-a exprimat dezacordul, în numele procurorilor din subordine, referitor la decizia Guvernului de a schimba sistemul de salarizare.

„Eram gata la orice, să merg la orice sediu doar ca să apăr interesele procurorilor”, a declarat Eduard Harunjen.

Cu liderul PDM, susține Harunjen, s-a întâlnit doar la Parlament când Vladimir Plahotniuc era deputat.

Procurorul general a refuzat să spună dacă liderul democraților a fost audiat pe cauza penală deschisă de PG după apariția în presă a înregistrării video a discuției dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc de la sediul PDM.

Acesta s-a rezumat doar la a preciza că au fost audiate mai multe persoane în cadrul anchetei care examinează eventuala finanțare din străinătate a PSRM-ului, fapt ce ar fi atentat la securitatea statului. În același timp, Eduard Harunjen a declarat că Vlad Plahorniuc a fost audiat de mai multe ori la sediul Centrului Național Anticorupție pe alte dosare, în calitate de martor.