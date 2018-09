Prima reacție a Silviei Radu după ce a fost propusă în funcția de ministră

Deși a declarat anterior că nu va accepta nici o funcție în Guvernul Filip, Silvia Radu și-a schimbat între timp opinia și anunță că a acceptat propunerea premierului Filip de a prelua mandatul de ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

„A fost o propunere neașteptată. M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat. Sunt un om format în zona managementului, am o experiență care poate fi folosită și cred că acest lucru mă poate ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social. În calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială”, a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook.

ZdG a încercat să o contacteze pe Silvia Radu pentru a-i adresa mai multe întrebări, doar că aceasta nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. În postarea publicată pe Facebook aceasta a precizat că va face mai multe declarații după ce procedurile privind numirea sa în funcție se vor finaliza.

Silvia Radu a ajuns în politică în 2016, când a candidat independent la alegerile prezidențiale. Atunci, deși a investit 4,6 milioane de lei, a obținut 5635 de voturi (0,37%). Silvia Radu a revenit în viața publică și politică de la Chișinău în noiembrie 2017, fiind instalată în fotoliul de primar interimar al mun. Chișinău de Nistor Grozavu, viceprimar, cel care preluase funcția de primar interimar după suspendarea din funcție a lui Dorin Chirtoacă.

În electorala din 2016, peste 2,4 milioane de lei din bugetul Silviei Radu s-au cheltuit pentru publicitate electorală la Prime TV, a politicianului Vladimir Plahotniuc. În campania din 2018, televiziunile din trustul lui Plahotniuc o susțin pe gratis. Primul raport de monitorizare a comportamentului mass-media în electorală, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 2 mai 2018, demonstrează că radiodifuzorii naționali Prime TV, Canal 2 și Publika TV, care au anunțat că nu vor avea dezbateri electorale, au difuzat mai multe materiale cu caracter electoral, direct și indirect, în buletinele de știri, favorizând-o masiv pe candidata independentă Silvia Radu. Și cel de-al doilea raport a venit cu aceleași concluzii.

Radu a ajuns milionară după ce a activat timp de 15 ani la cel mai mare distribuitor de energie electrică din R. Moldova, „Red Union Fenosa”, fiind în perioada 2008-2015 președinta întreprinderii. Un raport al ANRE, făcut public abia la 3 ani de la emiterea lui scoate la iveală relații contractuale dubioase dintre o firmă afiliată Silviei Radu și compania pe care aceasta o conducea.