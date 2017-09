Președintele României și-a anulat vizita în Ucraina. Care este motivul?

Președintele României, Klaus Iohannis a declarat, joi, că își va anula vizita oficială în Ucraina, programată pentru luna octombrie, ca urmare a adoptării legii educației, considerând că acest act normativ contravine bunelor intenții reciproce și limitează drastic accesul minorităților la educația în limba maternă, notează romaniacurata.ro

„Am avut prevăzută o vizită în Ucraina, în luna octombrie a acestui an, o vizită pe care am pregătit-o în mai multe runde de discuții cu președintele Poroșenko. Ultima discuție pe această temă am avut-o cu ocazia întâlnirii NATO, de la Bruxelles. Am fost foarte neplăcut surprins de evoluția din Parlamentul Ucrainei care fără să anunțe partenerii, și noi suntem parteneri ai Ucrainei, a promovat o lege care, după părerea noastră, contravine bunelor intenții reciproce și, practic, această lege va limita drastic accesul minorităților la educație în limba maternă și pe noi ne doare acest lucru”, a spus Iohannis la New York, unde participă la deschiderea noii sesiuni anuale a ONU.