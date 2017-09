Președintele R. Moldova cheamă oamenii la protest (în limba rusă)

Igor Dodon, președintele R. Moldova, a scris un mesaj în limba rusă prin care cheamă cetățenii la un protest de amploare.

„La 24 septembrie vom ieși la protest pentru a răspunde la cele patru întrebări ce urmau să fie discutate la referendumul anulat de către Curtea Constituțională. În zilele următoare, vom decide cum și unde vom organiza aceste proteste. Cred că nu are niciun sens să protestăm la Chișinău, în fața Parlamentului. Ne vom aduna la Chișinău doar în cazul în care vom vedea că Partidul Democrat din Moldova continuă să lanseze inițiative de destabilizare a relațiilor dintre cele două maluri ale râului Nistru, de exemplu, prin înlăturarea din funcție a președintelui. Atunci ne vom aduna la Marea Adunare Națională la care trebuie să vină fiecare, indiferent de preferințele geopolitice, pentru a răsturna această conducere… Odată am spus la tribuna Parlamentului că, de obicei, cei care vin la putere în urma revoluției, în 9 din 10 cazuri pleacă în același fel. Această putere a apărut ca urmare a unei tentative de lovitură de stat din 7 aprilie 2009 și trebuie să înțeleagă că doar într-un singur caz din 10 poate pleca într-un mod democratic. Am făcut tot posibilul pentru a opri destabilizarea situației, însă, mă simt nevoit să ies la protest cu cetățenii și de această dată nu va fi niciun karaoke în PMAN”, a menționat Dodon.