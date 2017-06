Recent, pre­mi­e­rul Pavel Filip a avut o între­ve­de­re cu preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Euro­pean, Donald Tusk. În cadrul aces­te­ia, ofi­ci­a­lii au dis­cu­tat inclu­siv des­pre schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral și avi­zul Comi­si­ei de la Vene­ția.

Ulte­ri­or, Donald Tusk a men­țio­nat că avi­zul Comi­si­ei de la Vene­ția tre­bu­ie res­pec­tat pe deplin de către R. Mol­do­va.

Mee­ting with Mol­do­va PM @filip_pavel. Advi­sed PM to ful­ly take on board Veni­ce Com­mis­sion advi­ce on elec­tion law. pic.twitter.com/JOSd3O7o9E

— Donald Tusk (@eucopresident) June 20, 2017